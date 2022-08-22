Избивал женщину на глазах у прохожих житель Талдыкоргана – комментарий полиции

Полиция города Талдыкоргана разыскивает мужчину, который на улице прямо на глазах у проходящих мимо людей избивал женщину. Инцидент снял на видео очевидец, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Как сообщили в пресс-службе ДП области, происшествие имело место вечером 20 августа в Талдыкоргане, по улице Кабанбай батыра, близ улицы Акын Сара. Полиция изучает видео.

«Сообщение и заявление в городскую полицию не поступали. В связи с чем по факту организованы необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта», – отметили в ведомстве.

Полиция просит потерпевшую женщину и свидетелей происшествия откликнуться и связаться по телефонам: 8 702 807 9427 либо 102.