Избивавшего солдат командира оправдал военный суд в Караганде

Военный суд Карагандинского гарнизона оправдал 24-летнего командира второго стрелкового взвода воинской части № 6506 Куаныша Арыстанова, обвинявшегося в избиении солдат, сообщает МИА "Казинформ".
Военная прокуратура обвиняла офицера в том, что он дважды ударил кулаком по лицу военнослужащего молодого пополнения за то, что он отвлекся от занятий по изучению обязанностей лиц, входящих в суточный наряд и караульную службу. Кроме того, по сведениям военной прокуратуры, спустя несколько дней он избил четверых солдат.
"Тем самым Арыстанов причинил потерпевшим военнослужащим физическую боль и нравственные страдания, унизил их честь и достоинство перед их сослуживцами, а также грубо нарушил их конституционные права и свободы", – зачитал обвинительный акт военный прокурор Аркадий Асатчев.
Прокурор отметил, что также были нарушены права и законные интересы воинской части № 6505 и в ее лице – государства.
"Подорвана воинская дисциплина, нарушены требования воинских уставов, дискредитировано звание офицера, у военнослужащих возникло чувство безнаказанности за совершение противоправных деяний", – озвучил военный прокурор обвинительный акт.
Однако судья Есен Жумабеков пришел к выводу, что обвинение по части 1 статьи 451 Уголовного кодекса "превышение власти" не нашло своего подтверждения. Судья объяснил при оглашении приговора недоказанность вины тем, что потерпевшие солдаты перепутали даты, когда они были избиты.
"Все сомнения в отношении доказанности обвинения следует толковать в пользу подсудимого. Суд приговорил: признать Арыстанова Куаныша Сериковича невиновным и оправдать в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Признать за Арыстановым право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности", – огласил оправдательный приговор судья Есен Жумабеков.
Военная прокуратура обвиняла офицера в том, что он дважды ударил кулаком по лицу военнослужащего молодого пополнения за то, что он отвлекся от занятий по изучению обязанностей лиц, входящих в суточный наряд и караульную службу. Кроме того, по сведениям военной прокуратуры, спустя несколько дней он избил четверых солдат.
"Тем самым Арыстанов причинил потерпевшим военнослужащим физическую боль и нравственные страдания, унизил их честь и достоинство перед их сослуживцами, а также грубо нарушил их конституционные права и свободы", – зачитал обвинительный акт военный прокурор Аркадий Асатчев.
Прокурор отметил, что также были нарушены права и законные интересы воинской части № 6505 и в ее лице – государства.
"Подорвана воинская дисциплина, нарушены требования воинских уставов, дискредитировано звание офицера, у военнослужащих возникло чувство безнаказанности за совершение противоправных деяний", – озвучил военный прокурор обвинительный акт.
Однако судья Есен Жумабеков пришел к выводу, что обвинение по части 1 статьи 451 Уголовного кодекса "превышение власти" не нашло своего подтверждения. Судья объяснил при оглашении приговора недоказанность вины тем, что потерпевшие солдаты перепутали даты, когда они были избиты.
"Все сомнения в отношении доказанности обвинения следует толковать в пользу подсудимого. Суд приговорил: признать Арыстанова Куаныша Сериковича невиновным и оправдать в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Признать за Арыстановым право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности", – огласил оправдательный приговор судья Есен Жумабеков.