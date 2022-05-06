Избившего пенсионеров полицейского уволили в Шымкенте

Полицейский Еркегали Диханбаев, который в начале марта избил пожилую семейную пару, уволен из рядов полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Об этом сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

Напомним, конфликт между полицейским Еркегали Диханбаевым и пострадавшим Олегом Петровским произошел еще в конце февраля. Словесная перепалка между мужчинами переросла в избиение. Под горячую руку попала тогда и супруга пострадавшего.

После общественного резонанса на Еркегали Диханбаева был составлен протокол, материалы были направлены в суд. Однако, как сообщили в полиции, дело приостановили в связи с примирением сторон.

«По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении участкового инспектора ювенальной полиции Аль-Фарабийского РУП составлен протокол по статье 73-1 КоАП РК, и собранные материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Шымкент. По постановлению суда производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с примирением сторон», — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Управлением собственной безопасности Департамента полиции города по факту проведена служебная проверка. В результате решением дисциплинарной комиссии сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел, добавили в ведомстве.