Избран новый председатель правления АО "QazIndustry"
Решением Совета директоров акционерного общества АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry" избран новый председатель правления. Им стал Берик Бекенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Бекенов Берик Темиргалиевич родился 19 октября в 1980 году в Акмолинской области. Окончил Казахский аграрный университет имени Сакена Сейфуллина, Алматинскую академию экономики и статистики, квалификация по специальности - инженер-механик, экономист. В разные годы работал в департаментах Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. До этого назначения занимал должность заместителя руководителя Центра анализа и планирования Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry" является преемником АО "Казахстанский институт развития индустрии", созданного в 2010 году.
"КЦИЭ "QazIndustry" объединил функции четырех национальных институтов в области развития индустрии, местного содержания и технологического развития в целях реализации эффективной промышленной политики в стране.
Миссией QazIndustry является повышение конкурентоспособности предприятий казахстанской обрабатывающей промышленности на международных рынках, расширение номенклатуры производимой продукции и технологическая модернизация производственных мощностей.