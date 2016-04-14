АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" провело внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА), на котором был избран новый состав совета директоров РД "КМГ" со сроком полномочий до 25 мая 2017 года включительно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"По решению ВОСА в состав совета директоров РД "КМГ" от АО "Национальная компания "КазМунайГаз" ("НК "КМГ") вместо Ержана Жангаулова вошел Густав Луис Юджин Ван Меербеке. В ходе состоявшегося в тот же день внеочередного заседания совета директоров Кристофер Хопкинсон – первый заместитель председателя правления НК КМГ – вновь избран председателем совета директоров РД "КМГ", – уточнили в компании.
Отметим, что Густав Луис Юджин Ван Меербеке с 2013 года является независимым консультантом по нефтегазовым вопросам по сделкам предоставления займов под месторождения для различных банков с частичной занятостью. Имеет степень магистра геологии Лейденского университета, Нидерланды. В 1999–2011 годах занимал должность старшего консультанта в секторе "энергетика и ресурсы, нефть и газ", отраслевого банкира по нефти и газу (директор) в RBS-GBM (ранее ABNA AMRO банк NV).
Так, состав совета директоров РД "КМГ" по состоянию на 13 апреля 2016 года выглядит следующим образом:
Кристофер Хопкинсон – представитель НК "КМГ", первый заместитель председателя правления НК "КМГ" – председатель совета директоров РД "КМГ". Игорь Гончаров – представитель НК "КМГ", управляющий директор по операционным добывающим активам – главный инженер НК "КМГ". Асия Сыргабекова – представитель НК "КМГ", управляющий директор по управлению инвестициями и рисками НК "КМГ". Густав Луис Юджин Ван Меербеке – представитель НК "КМГ", независимый консультант по нефтегазовым вопросам. Курмангазы Исказиев – генеральный директор (председатель правления) РД "КМГ". Филипп Дэйер – независимый директор. Эдвард Уолш – независимый директор. Аластэр Фергюсон – независимый директор.