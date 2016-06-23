Избран спикер Мажилиса

Занимавший до этого должность председателя палаты Бактыкожа Измухамбетов подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с его избранием председателем Центрального совета республиканского общественного объединения «Организация ветеранов». Мажилис принял отставку Б. Измухамбетова.
Накануне кандидатура Н. Нигматулина была выдвинута на должность председателя Мажилиса на заседании фракции партии «Нұр Отан». Предваряя процедуру тайного голосования, в ходе обсуждения свое мнение выразили руководители других парламентских фракций и представители депутатской группы АНК. Так, депутат Куаныш Султанов остановился на биографии кандидата и попросил своих коллег поддержать предложенную кандидатуру. – Его деятельность как государственника тесно связана со становлением, развитием и процветанием государственной независимости нашей страны. Достаточно сказать, что он работал акимом Карагандинской области, первым заместителем Председателя партии «Нур Отан», спикером Мажилиса пятого созыва и руководителем Администрации Президента. Прошу вас поддержать кандидатуру, – сказал мажилисмен.
Руководитель фракции ДПК «Ак жол» Азат Перуашев отметил большой вклад Н. Нигматулина в формирование демократических традиций парламентаризма. – Учитывая большой позитивный опыт, то внимание, которое Нурлан Зайруллаевич уделял проблемам бизнеса, проблемам рыночных реформ, поддержке казахстанских отечественных предпринимателей, мы возлагаем большие надежды на совместную работу в шестом созыве.
Поэтому я отказываюсь от своего обещания четырехлетней давности выдвигать альтернативу от нашей фракции. Фракция партии «Ак жол» поддерживает кандидатуру Нурлана Нигматулина. Призываю наших коллег голосовать за эту кандидатуру, – сказал А. Перуашев.
Своего коллегу поддержал и руководитель фракции «Народные коммунисты» Владислав Косарев. Призвав от имени фракции проголосовать за кандидатуру Н. Нигматулина, парламентарий-коммунист, в частности, подчеркнул сбалансированность его прежней работы на посту спикера в многопартийном Парламенте. Н. Нигматулин избран палатой председателем Мажилиса тайным голосованием путем использования бумажных бюллетеней. Для этой процедуры была образована счетная комиссия, оборудованы кабины и установлена прозрачная избирательная урна.
Поблагодарив депутатов Мажилиса за поддержку, Н. Нигматулин подчеркнул, что это – высокая честь и огромная ответственность прежде всего перед Главой государства – Лидером нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и перед всем депутатским корпусом.
– Наша с вами общая цель – реализация и организация планомерной, системной подготовки всей правовой базы Пяти институциональных реформ, 100 конкретных шагов, которые определены в программе Главы нашего государства. И для выполнения всех этих поставленных задач я как председатель палаты, конечно же, буду обеспечивать взвешенный подход к мнению всех партийных фракций и всех депутатских групп. Потому что твердо уверен: только межпартийный диалог позволит нам организовать системную и качественную работу по законодательному обеспечению президентских реформ и программ Главы государства, – сказал Нурлан Нигматулин.