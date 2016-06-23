Избран спикер Мажилиса Статьи Лаура ТУСУПБЕКОВА

Занимавший до этого должность председателя палаты Бактыкожа Измухамбетов подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с его избранием председателем Центрального совета респуб­ликанского общественного объединения «Организация ветеранов».

Мажилис принял отставку Б. Измухамбетова.



Накануне кандидатура Н. Нигматулина была выдвинута на долж­ность председателя Мажилиса на заседании фракции партии «Нұр Отан».

Предваряя процедуру тайного голосования, в ходе обсуждения свое мнение выразили руководители других парламентских фракций и представители депутатской группы АНК.

Так, депутат Куаныш Султанов остановился на биографии кандидата и попросил своих коллег поддержать предложенную кандидатуру.

– Его деятельность как государственника тесно связана со становлением, развитием и процветанием государственной независимости нашей страны. Достаточно сказать, что он работал акимом Карагандинской области, первым заместителем Председателя партии «Нур Отан», спикером Мажилиса пятого созыва и руководителем Администрации Президента. Прошу вас поддержать кандидатуру, – сказал мажилисмен.



Руководитель фракции ДПК «Ак жол» Азат Перуашев отметил большой вклад Н. Нигматулина в формирование демократических традиций парламентаризма.

– Учитывая большой позитивный опыт, то внимание, которое Нурлан Зайруллаевич уделял проблемам бизнеса, проблемам рыночных реформ, поддержке казахстанских отечественных предпринимателей, мы возлагаем большие надежды на совместную работу в шестом созыве.



Поэтому я отказываюсь от своего обещания четырехлетней давности выдвигать альтернативу от нашей фракции. Фракция партии «Ак жол» поддерживает кандидатуру Нурлана Нигматулина. Призываю наших коллег голосовать за эту кандидатуру, – сказал А. Перуашев.



Своего коллегу поддержал и руководитель фракции «Народные коммунисты» Владислав Косарев. Призвав от имени фракции проголосовать за кандидатуру Н. Нигматулина, парламентарий-коммунист, в частности, подчеркнул сбалансированность его прежней работы на посту спикера в многопартийном Парламенте.

Н. Нигматулин избран палатой председателем Мажилиса тайным голосованием путем использования бумажных бюллетеней. Для этой процедуры была образована счетная комиссия, оборудованы кабины и установлена прозрачная избирательная урна.



Поблагодарив депутатов Мажилиса за поддержку, Н. Нигматулин подчеркнул, что это – высокая честь и огромная ответственность прежде всего перед Главой государства – Лидером нации

Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и перед всем депутатским корпусом.



– Наша с вами общая цель – реализация и организация планомерной, системной подготовки всей правовой базы Пяти институциональных реформ, 100 конкретных шагов, которые определены в программе Главы нашего государства. И для выполнения всех этих поставленных задач я как председатель палаты, конечно же, буду обеспечивать взвешенный подход к мнению всех партийных фракций и всех депутатских групп. Потому что твердо уверен: только межпартийный диалог позволит нам организовать системную и качественную работу по законодательному обеспечению президентских реформ и программ Главы государства, – сказал Нурлан Нигматулин.

