Избран заместитель председателя ЦИК РК

Заместителем председателя Центральной избирательной комиссии РК избран Константин Петров, передает Kazpravda.kz
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"29 августа на заседании Центризбиркома член комиссии Петров Константин Викторович в порядке ротации избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", – говорится в распространенном сообщении.
Отмечается, что занимавший должность заместителя председателя Центризбиркома более десяти лет Владимир Фоос продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.
Константин Петров родился в 1969 году в Актобе. В 1991 году он окончил Актюбинский педагогический институт имени Ахмета Жубанова. С 1991 по 2004 год работал учителем химии и биологии, а также заместителем директора средней школы № 3 Актобе.
Кроме того, Константин Петров занимал должности в акимате Актюбинской области. С 2015 по 2016 год работал государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. Указом Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2016 года назначен членом Центральной избирательной комиссии РК.