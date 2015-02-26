Избраны судьи Верховного суда

Лаура ТУСУПБЕКОВА
По представлению Главы государства освобождены от занимаемых должностей в связи с уходом в отставку судьи Верховного суда РК Елена Акмолдаева и Владимир Борисов, а также судья Экономического суда Содружества Независимых Государств Венера Сейтимова, в связи с назначением на другую должность. На должнос­ти судей Верховного суда избраны Абай Рахметулин и Бейбут Шермухаметов. Согласно Конституции, судьи Верховного суда избирают­ся Сенатом по представлению Президента, основанному на рекомендации Высшего судебного совета.
Палата ратифицировала Сог­лашение между Правительствами Казахстана и Македонии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход. Целью документа является укрепление и расширение экономического сотрудничества между Казахстаном и Македонией путем создания благоприятных условий для инвестиций.
Ратифицировали сенаторы Соглашение о гранте (Проект повышения энергоэффективности) между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития (выс­тупающим в качестве админист­ратора Трастового фонда одного донора для программы по повышению энергоэффективности и развитию молодежных объединений). Как пояснил министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев, представляя документ депутатам, соглашение предусматривает улучшение благоприятной стратегической среды для более эффективного использования потенциала страны по энергоэффективности. Сумма гранта составляет 21,7 млн. долларов. Проект финансируется за счет гранта швейцарского управления по развитию и сотрудничеству, который выделяется через Трастовый фонд, созданный в Международном банке реконструкции и развития. Админист­рирование и управление Трастовым фондом осуществляются МБРР.
Депутаты ратифицировали также Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции. Документ предусматривает упорядочение порядка обмена конфиденциальной информацией и установление ответственности за ее разглашение при осуществлении Комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции. Как отметил министр национальной экономики Ерболат Досаев, на сотрудников комиссии может быть наложено дисциплинарное взыскание в форме увольнения.
– Кроме того, сотрудники комиссии в случае лишения иммунитета могут быть привлечены к гражданско-правовой ответственности – по месту жительства, к административной, а также к уголовной ответственности – по гражданству, – сказал Е. Досаев.
Сенаторы приняли поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации и автоматизации государственных услуг в социально-трудовой сфере. Нормы закона предусматривают облегчение и альтернативные виды получения пенсий и пособий. Поправки должны вступить в силу с 1 января 2016 года.
– Из 36 услуг по реестру государственных услуг в социально-трудовой сфере законопроект трансформирует 16 услуг. Гражданам предос­тавляется возможность выбора соответствующих цент­ров оказания услуг, а также расширение перечня оказывае­мых услуг через ЦОНы, – пояснила министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова.
Кроме того, в целях поощрения рабочих и тружеников всех отраслей материального производства за плодотворный долголетний труд на одном предприятии, в учреждении, организации, а также наивысшие показатели в производстве вмес­то ордена «Еңбек» («Труд») вводится государственная награда «Еңбек Даңқы» («Трудовая Слава»), которая состоит из трех степеней. При этом полные кавалеры ордена «Еңбек Даңқы» будут приравниваться по статусу к лицам, удостоен­ным звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

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