Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
Избыточные требования к бизнесу сократят в Казахстане

В четверг, 7 июля, Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам внедрения регулирования «с чистого листа» в предпринимательской деятельности и автоматизации госконтроля и надзора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе совещания министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что проведенный анализ регуляторных актов в сферах общественного питания, торговли, услуг проживания, транспорта и сельского хозяйства выявил ряд не соответствующих базовым условиям излишних и дублирующих друг друга требований.

При этом в ближайшие месяцы планируется провести анализ еще по шести направлениям: информация и связь, сфера компьютерного программирования, операции с недвижимостью, складирование, горнодобывающая промышленность и деятельность трубопроводного транспорта.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время к бизнесу предъявляется много формальных требований, которые можно упразднить без вреда для обеспечения должного контроля.

Алихан Смаилов подчеркнул, что наличие таких требований негативно влияет на деловой климат в стране, поэтому центральными госорганами совместно с НПП «Атамекен» должна быть проведена работа по сокращению не менее 30% регуляторных актов.

«Главой государства перед нами поставлена задача по предоставлению большей свободы бизнесу. Это одно из главных направлений работы Правительства в рамках формирования новой экономической политики. У проверяющих органов не должно быть возможностей привлекать бизнес к ответственности по формальным признакам. Однако на сегодняшний день госорганами работа проведена неудовлетворительно», — сказал Алихан Смаилов.

В этой связи Премьер-министр поручил соответствующим органам активизировать работу по очистке казахстанской нормативно-правовой базы от избыточных требований к бизнесу путем их пересмотра и сокращения.

Алихан Смаилов также одобрил подходы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в части создания автоматизированной системы управления рисками при обеспечении госконтроля и надзора.

«Проверяющие ведомства должны реагировать тогда, когда есть высокие риски нарушений. Снижение административной нагрузки на бизнес и запуск системы управления рисками – это базовые шаги в проводимой реформе. Еще раз напоминаю руководителям центральных госорганов о персональной ответственности за результаты этой работы», — заключил Премьер-министр.

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