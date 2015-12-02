​Издан литературный альманах

Наталья ГРИБОВА, Алматы

С обзором издания выступила главный редактор, директор Литературного дома «Алма-Ата» Райхан Бектемисова. Основной задачей она считает пропаганду отечественной прозы и поэзии, поддерж­ку молодых талантов. О развитии современного пространства художественного слова рассказали известные поэты и прозаики. Были вручены почетные грамоты литературного дома. Песни на стихи Сагин-Гирея Байменова и Ольги Шиленко пела Лидия Колесникова. Поэты читали стихи.

Напомним, что альманах «Литературная Алма-Ата» издается с 2005 года, представляя именитых и начинающих авторов. Более десяти лет они делятся мыслями и творческим опытом с читателями, позволяя быть в курсе явлений и событий в литературных кругах. Во время презентации были названы и проанализированы результаты поэтических конкурсов, озвученных на страницах издания и посвященных 70-летию Великой Победы и памяти основателя журнала «Нива» Владимира Гундарева.

