Статьи Издатели не подвели первоклашек Галия ШИМЫРБАЕВА

С началом процесса поэтапного внедрения обновленного содержания новые учебники для 1-го класса прошли апробацию в 30 пилотных школах страны. По результатам экспертизы исполнителями заказа МОН выступают пять издательств. Это ТОО «Алматыкітап баспасы», выпустившее к началу учебного года учебники по 7 предметам: три для казахских школ («Музыка», «Физическое воспитание», «Русский язык для общеобразовательных школ с нерусским языком обу­чения»), четыре учебника для русской школы («Обучение грамоте», куда входят «Букварь» и «Родное слово», «Қазақ тiлi», «Музыка» и «Физическая культура») и один учебник по музыке для уйгурской школы. ТОО «Корпорация «Атамұра» издает учебник «Сауат ашу», «Көркем еңбек» – «Художественный труд». «Мектеп» – это «Математика», «Жаратылыс­тану» – «Естествознание», «Дүниетану» – «Познание мира». ННПООЦ «Бөбек» – «Өзін-өзі тану» – «Самопознание» и ТОО «Express Publishing» – «Английский язык». Разработанные ими учебники прошли все этапы экспертизы и были включены в перечень учебной литературы, разрешенной к использованию в организациях образования.



Как сообщила пресс-служба МОН, отгрузка учебной литературы во все регионы страны производится в период с 1 по 16 августа. До 25 августа новыми учебниками будут обеспечены все школы страны. Однако не будем забывать об особенности предстоящего учебного года – в первый класс пойдут обучаться по новым образовательным стандартам и 6-летние, и 7-летние дети. Получается, что контингент вырос, следовательно, и количество учебников тоже. Это породило слухи, что издатели не успевают выполнить заказ Министерства образования и науки и региональных департаментов образования.

– Ничего подобного, все сложности уже позади, – заверил генеральный директор издательства «Мектеп» Ерлан Сатыбалдиев. – Несмотря на объективные сложности, учебники для первых классов мы начали печатать уже в июне, для остальных классов – еще раньше. Министр сам побывал на самых крупных полиграфических предприятиях, и в данный момент критической ситуации с учебниками нет.

Издательство «Мектеп» на сегодня отгрузило школам ­Алматы около 90% учебников по математике, естествознанию и познанию мира. Республиканские школы получили 99%, а в Астану уже доставлено 86% учебников.



Но есть и другие цифры. В Восточно-Казахстанскую область, к примеру, пока отгружено 45% учебников. Это породило слухи, что издатель не поспевает выполнить заказ.

– С нашей стороны никаких задержек нет, – опровергает эту информацию Ерлан Сатыбалдиев. – Любой учебник печатается обычно не частями, а согласно заявленной цифре. То есть учебники есть, и те департаменты образования, которые вовремя оформили заказы и заключили договоры, уже получили их. Более того, если приезжают перевозчики из отдаленных регионов Казахстана, мы обслуживаем их приоритетно, даже несмотря на отсутствие предоплаты. В частности, Западно-Казах­станская область, по состоянию на 2 августа, уже получила 57% учебников, а сегодня наверняка гораздо больше. Проб­лема многих департаментов образования, помимо заявок, заключается еще и в том, что они вовремя не провели конкурсы на транспортировку.



– Несмотря на то что полиграфические возможности Казахстана оставляют желать лучшего, и мы вынуждены были обращаться к услугам зарубежных партнеров, тем не менее заказ на учебники нашим издательством выполнен вовремя, – сообщила главный редактор издательства «Алма­тыкiтап баспасы» Альмира Сужикова. – Более того, мы сделали большой запас учебников для продажи в 12 наших фирменных магазинах, 3 из которых находятся в Астане, 9 – в Алматы, а в регионах у нас работают дистрибьюторы.

Представитель издательства «Атамұра» сообщил, что все три учебника – «Сауат ашу», «Көркем еңбек» – «Художественный труд» – отпечатаны и в полном объеме готовы к поставке. И сейчас осуществляется отгрузка в соответствии со сроками, определенными договорными обязательствами.



ТОО «EduStream», являющееся эксклюзивным представительством международного издательства Express Publishing в Казахстане, разработало и издало учебники английского языка по обновленным стандартам для 1-х классов.

– Мы сделали все, чтобы первоклассники Казахстана к началу учебного года были стопроцентно обеспечены учебниками, – говорит Инна Филимонова, исполнительный директор товарищества. – Все печатные и электронные учебники, диски и дидактический материал готовы в полном объеме. На сегодня большая часть уже отгружена в школы.

Издатели отметили, что большинство объективных сложностей, связанных с переходом на новый стандарт образования, было достаточно быстро прео­долено благодаря тому, что в нынешнем году Министерство образования и науки заинтересовано в диалоге с ними.



– Если раньше жизнь издателей усложнялась часто меняю­щимися правилами, трудновыполнимыми сроками, то теперь тон разговора поменялся в лучшую сторону, – заметил Ерлан Сатыбалдиев. – Сроки поставок в этом непростом году продлили, например, до 16 августа. Но самое главное, нас, издателей, наконец, стали спрашивать, чем министерство может помочь, какие у нас проблемы, успели ли закупить материалы… Площадкой для обмена мнениями стали проводимые дважды в неделю онлайн-конференции.

