Издательства обязали заменять за свой счет школьные учебники с ошибками

В Казахстане повысили ответственность издательств за качество разработки учебников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

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Как сообщили в Республиканском научно-практическом центре экспертизы содержания образования, теперь в течение всего периода использования учебников и учебно-методических комплексов (УМК) в школах в случае обнаружения полиграфического брака, а также ошибок или других недостатков, допущенных в результате отступления от одобренной версии, утвержденной предметной экспертной комиссией, издательство обязано заменить учебные издания за свой счет.

«Мы считаем, что такая правовая норма окажет положительное влияние на повышение качества школьной учебной литературы путем усиления взаимной ответственности всех вовлеченных сторон», – отметил руководитель центра Елдос Нурланов.

За последние 3 года Министерство просвещения РК предприняло ряд законодательных мер, направленных на повышение объективности процедур государственной экспертизы, уточнение требований к экспертам, авторам и учебникам.

«В 2020 году для предотвращения конфликта интересов у внешних экспертов по принципу «слепого рецензирования» введено «обезличивание» учебников, на сайте министерства стали открыто размещаться все действующие электронные версии бумажных учебников в формате PDF и ePub. На издательства была возложена ответственность по проведению внутрииздательской экспертизы и обеспечению прохождения авторами обучающего курса по методологии разработки учебной литературы и критериям их оценивания», – подчеркнули в ведомстве.