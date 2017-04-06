Его открытие проходило весьма необычно – в форме восточной сказки под названием «Однажды в Бардостане». Здесь главными действующими лицами были представители столичного клуба авторской песни «Творческая среда». Немало теплых впечатлений оставила традиционная музыкально-юмористическая «Чайхана» – с песнями, сценками и, конечно, чаем со сладостями.

«Струнная капель» – это конкурс, организованный управлением образования Астаны и столичной Станцией юных туристов. Несмотря на очень теплую атмосферу, отбор шел весьма строгий. Юных бардов разделили на три группы: от 8 до 12 лет, от 13 до 15 и от 16 до 18. Определили номинации – «Исполнитель песен», «Автор», «Ансамбль», «Песни на стихи казахских поэтов». К слову, последняя появилась недавно, и в нынешнем году награды получили представители Уральска, порадовавшие присутствующих не только песнями на стихи Абая, но и собственного сочинения.

– Наш фестиваль – ежегодный детско-юношеский конкурс талантов. Был раньше республиканским, но из-за нехватки средств стал региональным. На следующий год обещали помочь с финансированием, и тогда мы, надеюсь, пригласим участников и из других городов, – говорит Тагир Айтбаги­нов, великолепный исполнитель и преподаватель, приобщивший к авторской песне не одно поколение молодежи Астаны. Ряд конкурсантов – его ученики.

Кроме столичных участников на фестивальной сцене выступали ребята из Уральска, Павлодара, Западно-Казахстанской области. На прослушивание многие пришли уже подготовленными, определившись с репертуаром, стилем исполнения. Лучших определяло опытное жюри: автор песен, лауреат Грушинского фестиваля Юрий Насыбуллин и Марина Багинская, Инна Урсанова и Дана Барменова. Организатор международного фес­тиваля «Астана» Максат Сарсенбеков отметил, что уровень конкурсантов в нынешнем году стал значительно выше, порадовали своим мастерством юные авторы.

Участники исполняли песни классиков бардовской песни, на стихи казахских поэтов, собственного сочинения. Звучали пес­ни Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Андрея Козловского, Олега Митяева, а также известные композиции Юрия Насыбуллина.

Лауреатами «Струнной капели-2017» стали Иван Нечаев и Дана Юсупова из Астаны, Анель Тастанова из ЗКО – в номинации «Исполнитель песен», Елдар Утеген из Уральска победил в номинации «Автор», Наргиза Маржанова и Гумар Нургельды из Уральска признаны лучшими в номинации «Песни на стихи казахских поэтов», отмечены дипломами ансамбли «Элита», «Альтаир», «Сталкер».

Самое примечательное в этом фестивале то, что юные барды тепло и проникновенно поют пес­ни до боли знакомые, ставшие популярными десятилетия назад – пронзительную «Нам нужна одна победа» Окуджавы или нежную «Милая моя» Визбора, – и совсем новые. С каждым годом все больше детей хотят научиться играть на гитаре, чтобы во дворе с друзьями или с семьей на природе петь хорошие песни. Всех, кто выходил на сцену с гитарой, объединяла любовь к музыке и поэзии – нас­тоящая, на всю жизнь.