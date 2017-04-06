Его открытие проходило весьма необычно – в форме восточной сказки под названием «Однажды в Бардостане». Здесь главными действующими лицами были представители столичного клуба авторской песни «Творческая среда». Немало теплых впечатлений оставила традиционная музыкально-юмористическая «Чайхана» – с песнями, сценками и, конечно, чаем со сладостями.
«Струнная капель» – это конкурс, организованный управлением образования Астаны и столичной Станцией юных туристов. Несмотря на очень теплую атмосферу, отбор шел весьма строгий. Юных бардов разделили на три группы: от 8 до 12 лет, от 13 до 15 и от 16 до 18. Определили номинации – «Исполнитель песен», «Автор», «Ансамбль», «Песни на стихи казахских поэтов». К слову, последняя появилась недавно, и в нынешнем году награды получили представители Уральска, порадовавшие присутствующих не только песнями на стихи Абая, но и собственного сочинения.
– Наш фестиваль – ежегодный детско-юношеский конкурс талантов. Был раньше республиканским, но из-за нехватки средств стал региональным. На следующий год обещали помочь с финансированием, и тогда мы, надеюсь, пригласим участников и из других городов, – говорит Тагир Айтбагинов, великолепный исполнитель и преподаватель, приобщивший к авторской песне не одно поколение молодежи Астаны. Ряд конкурсантов – его ученики.
Кроме столичных участников на фестивальной сцене выступали ребята из Уральска, Павлодара, Западно-Казахстанской области. На прослушивание многие пришли уже подготовленными, определившись с репертуаром, стилем исполнения. Лучших определяло опытное жюри: автор песен, лауреат Грушинского фестиваля Юрий Насыбуллин и Марина Багинская, Инна Урсанова и Дана Барменова. Организатор международного фестиваля «Астана» Максат Сарсенбеков отметил, что уровень конкурсантов в нынешнем году стал значительно выше, порадовали своим мастерством юные авторы.
Участники исполняли песни классиков бардовской песни, на стихи казахских поэтов, собственного сочинения. Звучали песни Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Андрея Козловского, Олега Митяева, а также известные композиции Юрия Насыбуллина.
Лауреатами «Струнной капели-2017» стали Иван Нечаев и Дана Юсупова из Астаны, Анель Тастанова из ЗКО – в номинации «Исполнитель песен», Елдар Утеген из Уральска победил в номинации «Автор», Наргиза Маржанова и Гумар Нургельды из Уральска признаны лучшими в номинации «Песни на стихи казахских поэтов», отмечены дипломами ансамбли «Элита», «Альтаир», «Сталкер».
Самое примечательное в этом фестивале то, что юные барды тепло и проникновенно поют песни до боли знакомые, ставшие популярными десятилетия назад – пронзительную «Нам нужна одна победа» Окуджавы или нежную «Милая моя» Визбора, – и совсем новые. С каждым годом все больше детей хотят научиться играть на гитаре, чтобы во дворе с друзьями или с семьей на природе петь хорошие песни. Всех, кто выходил на сцену с гитарой, объединяла любовь к музыке и поэзии – настоящая, на всю жизнь.