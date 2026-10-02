Изготовить камчу или свалять войлок? Пожалуйста!

Статьи,Ремесло,Традиции
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Сегодня некоторые старинные ремесленные навыки постепенно уходят из повседневной жизни, поэтому одна из задач проекта «Асыл мұра» – сохранить эти знания и заинтересовать ими молодежь.

фото организаторов

На открытой площадке одно­временно показывали три направления традиционного казахского прикладного искусства: ши тоқу – плетение ши, қамшы өру – изготовление камчи и киіз басу – валяние войлока. Мастера не просто демонстрировали готовые изделия – желающим предлагали самим включиться в работу, попробовать отдельные приемы и почувствовать, как создаются вещи, которые сегодня чаще приходится видеть уже в готовом виде.

Организаторы сознательно выбрали для мероприятия место, где жители проводят свободное время, – набережную реки Урал. По их замыслу, знакомство с нацио­нальным искусством не должно ограничиваться стенами музеев или специальных площадок. Традиция может быть частью обычной городской жизни. Такой формат позволил привлечь и тех, кто изначально не планировал участвовать в мероприятии. Многие прохожие останавливались из любопытства, задавали вопросы и постепенно становились участниками мастер-классов.

Для одних происходящее оказалось первым знакомством с традиционным ремеслом, а у других, наоборот, вызвало воспоминания. Некоторые рассказывали, что в детстве видели, как подобным ремеслом занимались их бабушки, а кого-то старшие родственники и сами учили рукоделию.

Участница проекта Бибигуль Жубанова признается, что раньше была знакома со многими национальными изделиями только визуально.

– На мастер-классах я узнала тонкости их изготовления. На каждом занятии осваиваешь что-то новое, и особенно приятно видеть сделанное своими руками. Проект повысил мой интерес к национальному искусству и помог понять, насколько ценным является традиционное ремесло, – говорит она.

К занятиям привлекают ремесленников, этнографов и специалистов из разных регионов. Участники мастер-классов узнают, как правильно подготовить материал и добиться нужного результата – к примеру, необходимой плотности войлока. Особенность таких занятий состоит именно в практической работе. Здесь традиция перестает быть чем-то, о чем можно прочитать только в книге или увидеть в музее. Ее можно буквально почувствовать руками. К примеру, валяние войлока имеет многовековую историю. Этот материал широко использовался в кочевом быту благодаря своей прочности и способности сохранять тепло. Из него изготавливали текеметы, сырмаки, предметы домашнего обихода и элементы убранства юрты.

Изготовление камчи – это целое искусство. Как рассказали организаторы, камча для кочевника – это не просто плеть. Это настоящий символ власти, носить который мог только мужчина. С помощью камчи управляли лошадью, решали споры, демонстрировали социальный статус и даже убивали врагов. В старину, когда в казахской семье рождался сын, для него сразу начинали плести камчу. В процессе плеть заговаривали: одно переплетение – одно пожелание для маленького джигита. Когда мальчику исполнялось 13 лет, он получал эту камчу из рук старших. Считалось, что именно с этого момента он становился мужчиной.

#проекты #традиции #ремесло #Асыл мұра

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