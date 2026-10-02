Изготовить камчу или свалять войлок? Пожалуйста!

На открытой площадке одно­временно показывали три направления традиционного казахского прикладного искусства: ши тоқу – плетение ши, қамшы өру – изготовление камчи и киіз басу – валяние войлока. Мастера не просто демонстрировали готовые изделия – желающим предлагали самим включиться в работу, попробовать отдельные приемы и почувствовать, как создаются вещи, которые сегодня чаще приходится видеть уже в готовом виде.

Организаторы сознательно выбрали для мероприятия место, где жители проводят свободное время, – набережную реки Урал. По их замыслу, знакомство с нацио­нальным искусством не должно ограничиваться стенами музеев или специальных площадок. Традиция может быть частью обычной городской жизни. Такой формат позволил привлечь и тех, кто изначально не планировал участвовать в мероприятии. Многие прохожие останавливались из любопытства, задавали вопросы и постепенно становились участниками мастер-классов.

Для одних происходящее оказалось первым знакомством с традиционным ремеслом, а у других, наоборот, вызвало воспоминания. Некоторые рассказывали, что в детстве видели, как подобным ремеслом занимались их бабушки, а кого-то старшие родственники и сами учили рукоделию.

Участница проекта Бибигуль Жубанова признается, что раньше была знакома со многими национальными изделиями только визуально.

– На мастер-классах я узнала тонкости их изготовления. На каждом занятии осваиваешь что-то новое, и особенно приятно видеть сделанное своими руками. Проект повысил мой интерес к национальному искусству и помог понять, насколько ценным является традиционное ремесло, – говорит она.

К занятиям привлекают ремесленников, этнографов и специалистов из разных регионов. Участники мастер-классов узнают, как правильно подготовить материал и добиться нужного результата – к примеру, необходимой плотности войлока. Особенность таких занятий состоит именно в практической работе. Здесь традиция перестает быть чем-то, о чем можно прочитать только в книге или увидеть в музее. Ее можно буквально почувствовать руками. К примеру, валяние войлока имеет многовековую историю. Этот материал широко использовался в кочевом быту благодаря своей прочности и способности сохранять тепло. Из него изготавливали текеметы, сырмаки, предметы домашнего обихода и элементы убранства юрты.

Изготовление камчи – это целое искусство. Как рассказали организаторы, камча для кочевника – это не просто плеть. Это настоящий символ власти, носить который мог только мужчина. С помощью камчи управляли лошадью, решали споры, демонстрировали социальный статус и даже убивали врагов. В старину, когда в казахской семье рождался сын, для него сразу начинали плести камчу. В процессе плеть заговаривали: одно переплетение – одно пожелание для маленького джигита. Когда мальчику исполнялось 13 лет, он получал эту камчу из рук старших. Считалось, что именно с этого момента он становился мужчиной.