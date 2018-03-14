Изменен порядок взаимного пребывания граждан на территориях Казахстана и Таджикистана

По итогам официального визита в Казахстан Президента Таджикистана Эмомали Рахмона между двумя странами подписан пакет документов в различных сферах, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Так, по итогам переговоров Нурсултан Назарбаев и Эмомали Рахмон подписали совместное заявление, нацеленное на выведение двустороннего многопланового сотрудничества на качественно новый уровень, активизацию сотрудничества и координацию действий на международной арене.
Министры внутренних дел Казахстана и Таджикистана завизировали три межправительственных соглашения – о реадмиссии, о порядке взаимного пребывания граждан Казахстана и Таджикистана на территориях двух стран и о сотрудничестве в области миграции.
Нурсултан Назарбаев, комментируя подписание документов на брифинге по итогам переговоров, выразил уверенность, что они станут дополнительным стимулом для дальнейшего сближения наших народов и стран.
"Межгосударственные отношения базируются, прежде всего, на контактах между людьми, будь то на уровне официальных лиц или простых граждан. В этом плане хотел бы отметить значение подписания соглашения о порядке пребывания граждан двух стран на территориях друг друга. Теперь наши граждане в своих взаимных поездках могут находиться на территории сторон без регистрации сроком до 30 дней, а по регистрации – до 90 дней", – сказал Эмомали Рахмон.
Также в Акорде в присутствии глав государств были подписаны два меморандума о намерениях: между Министерством труда и соцзащиты населения РК и Министерством здравоохранения и социальной защиты населения РТ в социальной сфере и между Министерством труда и соцзащиты населения РК и Министерством труда, миграции и занятости населения РТ в сфере труда и занятости населения.