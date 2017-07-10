Изменение валютного законодательства – требование времени

– Олег Александрович, чем была вызвана необходимость разработки нового Закона «О валютном регулировании и валютном контроле»?

– Действующий в настоящее время Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» был принят в июне 2005 года. Его нормы закладывали основу для перехода Казахстана к либеральному валютному режиму и для соз­дания системы мониторинга валютных операций. Этот переход был осуществлен с 1 января 2007 года, когда сос­тоялась полная отмена разрешительного режима проведения валютных операций и акцент регулирования был сделан на создании системы мониторинга и информационно-аналитической базы по значимым для экономики Казахстана валютным операциям.

Именно возможность получения аналитической информации по крупным валютным операциям позволила качественно улучшить статистику платежного баланса и внешнего долга Казахстана, сформировать развернутую аналитическую информацию, соответствующую самим высоким международным стандартам, а также создать базу для развития прогнозных работ.

Прошедшее десятилетие показало верность выбранного направления. Вместе с тем за это время внешнеэкономичес­кая позиция страны подверг­лась значительным структурным изменениям – Казахстан стал полноправным членом мировой экономики, наряду с притоком иностранных инвестиций вырос отток капитала за рубеж, сформировался Евразийский экономический союз. С 2016 года Республика Казахстан присоединилась к Всемирной торговой организации (ВТО).

Новые экономические условия ставят новые задачи перед государственным регулированием. К примеру, с вступлением Казахстана в ВТО открываются новые сферы дея­тельности для коммерческого присутствия на внутреннем рынке филиалов иностранных нефинансовых организаций, а с декабря 2020 года доступ на казахстанский рынок финансовых услуг получат филиалы иностранных банков и страховых организаций. Кроме того, за последние годы в Казахстане созданы Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и Международный финансовый центр «Астана», на территории которых предусматривается особый режим валютного регулирования.

Адаптация казахстанского валютного законодательства к развитию экономической среды и последним изменениям законодательства требует уточнения или пересмотра практически всех норм действующего Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» – объем изменений затрагивает более 50% норм действующего валютного законодательства. Поэтому, несмотря на сохранение основных принципов валютного регулирования и связанных с ними информационных требований, потребовалась разработка новой редакции закона.

– Сохраняется ли в данном документе курс на либерализацию валютного режима, реализуемый Казахстаном на протяжении многих лет?

– Как уже отмечалось, новая редакция закона не предусмат­ривает пересмот­ра основных принципов осуществ­ления валютных операций и целей валютного контроля и не меняет концептуальные принципы либерального валютного режима.

Все вносимые изменения в основном направлены на соз­дание адекватной информационной базы по валютным операциям, которая будет отвечать целям проводимой государством политики, таким как формирование макроэкономической статистики, внедрение систем выявления рисков и угроз, связанных с трансграничными потоками капитала, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Создание такой базы будет важным шагом к полной автоматизации и цифровизации процедур контроля и обработки данных. Поэтому планируе­мые изменения, отвечая пот­ребностям государственного регулирования, не создадут барьеров для бизнеса, так как новая редакция закона предус­матривает оптимизацию режимов валютного регулирования, включая упрощение связанных с ними процедур.

– Как принятие нового закона непосредственно отразится на деятельности бизнеса?

– В основном нормы валютного законодательства уточняются для целей оптимизации информационных инструментов и приведения в соответствие с действующими законодательными актами Рес­публики Казахстан и актами Евразийского экономического союза. В информационных инструментах акцент сделан на сбор сведений о валютных операциях на этапе проведения платежа (перевода) денег через уполномоченный банк.

Одной из основных постоянных процедур валютного контроля, которая проводится банком, является проверка обос­нованности проведения клиентом платежа (перевода) денег по валютной операции – именно на этом этапе предполагается сбор информации о проводимых валютных платежах. Это позволит исключить для банков процедуры формирования административных отчетов, в рамках которых банки делали выборку по отдельных категориям платежей и дополняли их данными из валютных досье.

При этом для клиентов это фактически не меняет существующего порядка проведения платежей (переводов) денег, а для банков увеличение объема передачи данных Национальному банку компенсируется сокращением количества форм административной отчетности и, соответственно, ресурсов, вовлеченных в их формирование.

В закон также внесены нормы, расширяющие возможность проведения операций между резидентами в инос­т­­­ранной валюте, перечень операций, при которых допус­кается использование экс­портной валютной выручки без зачисления ее на счета в казахстанских банках.

Кроме того, как уже отмечалось, в рамках нового закона предполагается оптимизация процедур валютного регулирования. Поэтому ожидается, что принятие нового закона не повлечет увеличения административных расходов участников внешнеэкономичес­кой деятельности, связанных с соб­людением требований валютного законодательства, а по мере совершенствования автоматизации обработки данных они будут сокращаться.

– Предполагаются ли другие концептуальные изменения?

– По сути, все концептуальные изменения в новом законе сводятся к пересмотру статуса валютного резидентства для филиалов (представительств) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан.

По действующему валютному законодательству филиалы иностранных организаций, исходя из места юридичес­кой регистрации головной компании, признаются нерезидентами. Вместе с тем важно учитывать, что филиалы иностранных организаций, действующие на территории Казахстана, например в добывающих отраслях, производят существенную часть экспорта и ВВП страны, получая доход от использования казахстанских ресурсов. В контексте макроэкономики такие филиалы иностранных организаций рассматриваются как самостоятельные субъекты, имеющие центр экономического интереса в принимающей стране – в Казахстане.

Исходя из этого, с учетом значимых объемов деятельности филиалов иностранных компаний в Казахстане и потенциала их дальнейшего роста назрела необходимость обеспечения единой трактовки статуса их резидентства в законодательстве Казахстана.

Филиалы иностранных банков и страховых организаций, которые будут допущены на казахстанский рынок, по действующему законодательству уже признаются резидентами, поэтому статус валютного резидентства для филиалов иностранных нефинансовых организаций с коммерческим присутствием в Казахстане является логичным и последовательным шагом в рамках реализации общей для всех филиалов иностранных организаций концепции резидентства.

– Как много в Казахстане работает филиалов иност­ранных организаций?

– В Статистическом бизнес-регистре Комитета по статистике Министерства национальной экономики Респуб­лики Казахстан нас­читывается более 4 тысяч филиалов и представительств под прямым иностранным контролем. При этом, принимая во внимание концепцию центра экономического интереса, не все эти филиалы могут быть отнесены к резидентам в контексте валютного законодательства и макроэкономической статистики.

По данным налоговых органов, из общего количества филиалов и представительств иностранных организаций, зарегистрированных органами юстиции в Казахстане, к филиалам, осуществляющим коммерческую деятельность, относится порядка 40%. Таким образом, изменение в статусе валютного резидентства прои­зойдет только для филиалов иностранных нефинансовых организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Казахстане, приводящую к образованию постоянного учреждения, и не будет касаться структурных единиц иностранных организаций, деятельность которых ограничивается исключительно представительскими функциями.

Результатом пересмотра статуса валютного резидентства для филиалов иностранных организаций с коммерческим присутствием в Казахстане станет создание адекватной базы для мониторинга валютных операций, оценки трансграничного движения капитала и присутствия иностранного капитала в Казахстане. В рамках ВТО сферы коммерческого присутствия филиалов существенно расширяются, и данных из альтернативных источников может быть недостаточно для корректного выделения «резидентских» операций филиалов. В этом случае согласование валютного резидентства с макроэкономической концепцией существенно упростит сбор информации для целей статистики платежного баланса и мониторинга валютных операций.

– Отразится ли на деятельности филиалов иностранных организаций изменение статуса их резидентства? Не повлечет ли данное ново­введение ухудшения инвес­тиционного климата?

– Нормы законопроекта в отношении филиалов иностранных организаций продолжают обсуждаться Национальным банком с представителями иностранных инвесторов. По результатам этих обсуждений в законопроекте предусмотрен ряд исключений для операций филиалов.

Нормами закона прямо установлено отсутствие ограничений на проведение любых платежей (переводов) между головными компаниями – нерезидентами и их казахстанскими филиалами, а также освобождение от распространения на них режимов валютного регулирования и репатриации. Вне зависимос­ти от статуса резидентства не ограничиваются расчеты в иностранной валюте между филиалами (представительствами) иностранных организаций, а также для расчетов филиалов, работающих на условиях соглашений о разделе продукции.

Эти исключения позволяют в основном сохранить действующий режим функционирования филиалов иностранных организаций, не приводя к увеличению административного бремени на них. В части информационных инструментов за филиалами сохранится действующее требование по предоставлению информации по валютным операциям с резидентами и нерезидентами по реализуемым в Казахстане инвестиционным проектам.

По существу, единственным изменением в деятельности филиалов, связанным со статусом валютного резидентства, является перевод на нацио­нальную валюту всех видов расчетов за реализуемые и потребляемые на территории Казахстана товары и услуги. Учитывая, что в основном внешнеэкономические операции осуществляются филиалами во исполнение контрактов головной компании, требование по расчетам в национальной валюте затронет главным образом операции с казах­станскими поставщиками по обеспечению деятельности филиала внутри Казахстана.

Эта мера, ограничивая сферу расчетов в иностранной валюте на территории страны, способствует дедолларизации экономики Казахстана. При этом следует отметить, что уже сейчас около 50% операций между филиалами иностранных компаний и казахстанскими юридическими лицами осуществляется в тенге, и, кроме того, существующая инфраструктура внут­реннего валютного рынка позволяет филиалам беспрепятственно осуществлять как прямую, так и обратную конвертацию иностранной валюты.

Таким образом, законопроект, не неся рисков ухудшения условий деятельности для филиалов иностранных компаний, предоставляет возможность формирования более качественных и оперативных данных по валютным операциям резидентов и обеспечивает основу для формирования адекватной оценки рисков для внешней позиции Казахстана. Поэтому его принятие не повлечет ухудшения условий для инвестиций в Казахстан, а улучшение качества аналитики важно не только для государственных органов, но и для иностранных инвесторов.

В отношении других отрас­лей законодательства, а также налогового режима для филиалов иностранных организаций смена их статуса резидентства по валютному законодательству не повлечет никаких изменений.

– Планируются ли изменения по ужесточению конт­роля движения капитала либо введение валютных ограничений?

– Казахстан является открытой экономикой, и в условиях глобализации введение ограничительных мер может быть целесообразным, только если они используются в качестве временной вспомогательной меры к макроэкономической политике и усилению финансового регулирования и надзора.

Применение жестких ограничительных мер неизбежно пов­лечет негативную рыночную реакцию, ухудшение инвестиционного климата и усложнение доступа к финансированию для бизнеса, развитие схем обхода требований валютного законодательства и увеличение административных издержек как для регулятора, так и для бизнеса. Кроме того, необходимо учитывать, что в рамках интеграционных объе­динений ограничительные меры для защиты экономики, вводимые странами в одностороннем порядке, могут оказаться неэффективными и привести к оттоку капитала в страны с более лояльными условиями.

Применение валютных ограничений в отношении транс­граничного перетока капитала является, скорее, мерой последней инстанции и может быть оправданно, если по объективным причинам другие меры политики не могут дать немедленного эффекта для устранения потенциальных угроз и дисбалансов.

Поэтому законопроектом не планируется введение валютных ограничений, в том числе на операции движения капитала. В качестве антикризисной меры сохраняются действую­щие нормы по введению в чрезвычайных условиях специального валютного режима.

Тем не менее законопроектом предусмотрено усиление мониторинга в отношении внешнеторговых договоров и договоров финансового займа, заключенных с нерезидентами, обладающих признаками сомнительности, несоответствия обычаям делового оборота либо отсутствия явного экономического смысла, проведение которых может быть направлено на вывод капитала из Казахстана.

Для таких сделок, которые потенциально могут использоваться для целей вывода капитала из страны, предусмотрено, что резидент изначально предоставляет обслуживающему банку разрешение на передачу сведений по ним органам валютного контроля и правоохранительным органам, а также обязательства по регулярному информированию об исполнении обязательств по таким договорам. Ожидается, что внедряемые процедуры раскрытия информации по таким контрактам заведомо исключат возможность использования «серых» схем вывода капитала.

– Какие изменения законодательства ждут небанковские организации, работающие на рынке обмена валюты? Планируется ли введение более строгих регуляторных норм в отношении участников этого рынка?

– Законопроект не предусматривает ужесточение либо введение новых регуляторных норм в отношении небанковских организаций, работающих на рынке обмена наличной валюты. Вместе с тем в целях повышения прозрачнос­ти деятельности небанковских обменных пунктов, по аналогии с требованиями к банкам, у учредителей уполномоченных организаций будет запрашиваться информация об источниках происхождения уставного капитала. Это позволит повысить прозрачность учреждения небанковских обменных пунктов при отсутствии каких-либо затрат со стороны бизнеса.

Еще одним важным изменением в законе является расширение доступа к биржевым торгам валютой для брокерских (дилерских) организаций. Это, по мнению Национального банка, будет способствовать увеличению ликвидности валютного рынка, повышению эффективности процесса рыночного курсообразования и повышению прозрачности операций на валютном рынке.

С учетом предоставления брокерским организациям доступа к торгам иностранной валютой в перспективе физические и юридические лица – клиенты участников торгов – получат доступ к биржевым сделкам посредством технологий прямого или спонсированного доступа (DMA или SMA). Это имеет хорошие перспективы с учетом заинтересованности населения Казахстана в посреднических услугах альтернативных организаций, предоставляющих возможность прямого клиентского доступа к торгам на меж­дународном валютном рынке с маржинальным кредитом.

На сегодня представленные в Казахстане форекс-компании и дилинговые центры присутствуют на рынке без получения лицензий на осуществление деятельности по финансовому посредничеству. Данные компании декларируют свою деятельность как альтернативную площадку для инвестирования, оказывая посреднические услуги на внешних валютных рынках, а также достаточно агрессивно рекламируя предоставляемые ими возможности. Вследствие работы таких компаний вне регуляторного поля их казахстанские клиенты практически не защищены от банкротства или умышленного неисполнения своих обязательств подобными компаниями. Поэтому четкое обозначение регуляторных рамок в этой сфере снизит риски для инвестиций физических лиц на валютном рынке.

В заключение хотелось бы отметить, что обсуждение законопроекта продолжается, конструктивные предложения и замечания по нему приветствуются, и при необходимости нормы законопроекта будут уточнены. Срок внесения законопроекта в Парламент Рес­публики Казахстан – декабрь 2017 года.