Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2005 года, № 761

1. В постановлении Кабинета Министров Республики Казахстан от 3 июня 1993 года № 453 «Об утверждении Порядка оформления обмена жилыми помещениями» (САПП Республики Казахстан, 1993 г., № 21, ст. 260): в Порядке оформления обмена жилыми помещениями, утвержденном указанным постановлением: в подпункте г) пункта 10 слова «справки о составе семьи собственника и» заменить словами «копия книги регистрации граждан, заверенная печатью территориального органа юстиции, выдавшего книгу регистрации граждан, и справка». 2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 1999 года № 1292 «О порядке предоставления, найма и эксплуатации жилищ из государственного жилищного фонда» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 44, ст. 401): в Инструкции о порядке предоставления, найма и эксплуатации жилищ из государственного жилищного фонда Республики Казахстан, утвержденной указанным постановлением: в абзаце четвертом пункта 7 слова «справку о составе семьи и месте жительства гражданина согласно приложению 1» заменить словами «книгу регистрации граждан»; приложение 1 к Инструкции о порядке предоставления, найма и эксплуатации жилищ из государственного жилищного фонда Республики Казахстан исключить. 3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2000 года № 1063 «Об утверждении Правил документирования и регистрации населения Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 29, ст. 359): в Правилах документирования и регистрации населения Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением: в пункте 33: в абзаце втором слова «учета жильцов» заменить словами «регистрации граждан»; абзац третий изложить в следующей редакции: «Книга регистрации граждан является документом, подтверждающим место постоянной регистрации физического лица и факт совместного проживания с ним членов семьи, и в случаях, установленных законодательством, предъявляется в заинтересованные органы»; в абзаце четвертом после слов «снятие с регистрации» дополнить словами «физического лица, а также факт совместного проживания с ним членов семьи»; в пункте 35 слова «учета жильцов» заменить словами «регистрации граждан». 4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2002 года № 603 «Об утверждении Положения о прохождении военной службы по контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 16, ст. 174): в Положении о прохождении военной службы по контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: подпункт 5) пункта 25 изложить в следующей редакции: «5) копию книги регистрации граждан, заверенную печатью территориального органа юстиции, выдавшего книгу регистрации граждан;». 5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 22 января 2003 года № 76 «Об утверждении Правил подготовки молодежи к военной службе и проведения призыва граждан на срочную военную службу» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 3, ст. 34): в Правилах подготовки молодежи к военной службе и проведения призыва граждан на срочную военную службу, утвержденных указанным постановлением: в приложении 1 к Правилам: в подразделе Пояснений по составлению списка: в абзаце втором пункта 1 слова «карточек прописки, квартирных карточек и домовых книг» заменить словами «книг регистрации граждан». 6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2003 года № 925 «Об утверждении Правил воинского учета военнообязанных и призывников в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 37, ст. 376): в Правилах воинского учета военнообязанных и призывников в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением: в абзаце третьем подпункта 7) пункта 7 слова «справки с места жительства» заменить словами «копию книги регистрации граждан, заверенную печатью территориального органа юстиции, выдавшего книгу регистрации граждан»; в абзаце третьем подпункта 3) пункта 12 слова «домовыми книгами (карточками прописки)» заменить словами «книгами регистрации граждан»; в подпункте 4) пункта 13 слова «домовых книгах» заменить словами «книгах регистрации граждан»; в подпункте 1) пункта 14 слова «домовой книге» заменить словами «книге регистрации граждан».