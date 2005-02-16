Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2005 года, № 1401. В постановлении Кабинета министров Республики Казахстан от 17 августа 1992 года № 684 «Об утверждении Правил изменения записи о национальности граждан Республики Казахстан в паспортах и актах гражданского состояния» (САПП Республики Казахстан, 1992 г., № 33, ст. 499): 1) в заголовке и пункте 1 после слова «паспортах» дополнить словами «, удостоверениях личности»; в пункте 2: в абзаце первом после слова «паспортах» дополнить словами «и удостоверениях личности», слова «внутренних дел» заменить словом «юстиции»; дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: «2-1. Разрешить в виде исключения изменять записи о национальности в паспортах, удостоверениях личности и актах гражданского состояния граждан Республики Казахстан, насильственно переселенных в период репрессий на территорию Республики Казахстан, на основании справок о реабилитации, выдаваемых в соответствии с Законом Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года «О реабилитации жертв массовых политических репрессий».»; 2) в Правилах изменения записи о национальности граждан Республики Казахстан в паспортах и актах гражданского состояния, утвержденных указанным постановлением: в заголовке после слова «паспортах» дополнить словами «, удостоверениях личности»; в пункте 1 после слова «паспортах» дополнить словами «и удостоверениях личности», слова «внутренних дел» заменить словом «юстиции»; в пункте 2: в абзаце первом после слова «паспорте» дополнить словами «или удостоверении личности гражданина Республики Казахстан», слова «внутренних дел» заменить словом «юстиции»; подпункт а) исключить; в подпункте г) после слова «паспорта» дополнить словами «или удостоверения личности гражданина Республики Казахстан»; в пункте 3: слова «паспортным подразделением» заменить словами «органом юстиции»; после слова «паспорта» дополнить словами «или удостоверения личности гражданина Республики Казахстан»; слова «внутренних дел» заменить словом «юстиции»; в пункте 4 после слова «паспорта» дополнить словами «или удостоверения личности гражданина Республики Казахстан»; пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. В заявлении Ф-1 указываются причина обмена паспорта или удостоверения личности гражданина Республики Казахстан и номер свидетельства о рождении, на основании которого произведено изменение записи о национальности в паспорте или удостоверении личности гражданина Республики Казахстан. Если ранее паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан были выданы другим органом юстиции, ему направляется сообщение о выдаче нового паспорта или удостоверения личности гражданина Республики Казахстан для производства отметки в заявлении Ф-1.»; в абзаце втором пункта 6 после слова «паспорта» дополнить словами «или удостоверения личности гражданина Республики Казахстан»; в пункте 7 после слова «паспорта» дополнить словами «или удостоверения личности гражданина Республики Казахстан», слова «внутренних дел» заменить словом «юстиции»; в пункте 9 после слова «паспортах» дополнить словами «и удостоверениях личности». 2. В постановлении Кабинета министров Республики Казахстан от 22 апреля 1994 года № 429 «Об утверждении образца паспорта гражданина Республики Казахстан (описание)» (САПП Республики Казахстан, 1994 г., № 19, ст. 191): в абзаце втором пункта 1 слова «внутренних дел» заменить словом «юстиции». 3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 22 мая 1999 года № 620 «Об утверждении Положения о порядке изменения, восстановления и аннулирования записей актов гражданского состояния, формы книг регистрации актов гражданского состояния и формы свидетельств, выдаваемых на основании записей в этих книгах, и Правил о порядке регистрации актов гражданского состояния в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 20-21, ст. 214): 1) в Положении о порядке изменения, восстановления и аннулирования записей актов гражданского состояния в Республике Казахстан, утвержденном указанным постановлением: в подпункте 10) пункта 2 слова «внутренних дел» заменить словом «юстиции»; 2) в Правилах о порядке регистрации актов гражданского состояния в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением: в абзацах первом и втором пункта 8 слова «Законом Республики Казахстан «О государственной пошлине» заменить словами «Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); в абзаце третьем пункта 68 слово «прописке» заменить словами «регистрации по местожительству»; в пункте 188 слова «внутренних дел» заменить словом «юстиции»; в абзацах первом и третьем пункта 204 слова «внутренних дел», «отдел внутренних дел» заменить соответственно словами «юстиции», «орган юстиции». 4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 августа 1999 года № 1194 «Об утверждении Правил целевого использования средств, выделяемых из республиканского бюджета для оралманов» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 41, ст. 366): в Правилах целевого использования средств, выделяемых из республиканского бюджета для оралманов, утвержденных указанным постановлением: в пункте 13 после слов «органов внутренних дел» дополнить словами «и юстиции». 5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2000 года № 1063 «Об утверждении Правил документирования и регистрации населения Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 29, ст. 359): в Правилах документирования и регистрации населения Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением: абзац десятый пункта 11 исключить; в пункте 13 слово «удостоверяющий» заменить словом «удостоверяющие»; в абзаце первом пункта 25 слова «три месяца», «на три месяца» заменить словами «до трех месяцев»; в пункте 27: слова «органы внутренних дел» заменить словами «уполномоченные органы»; дополнить абзацем следующего содержания: «Органами, уполномоченными осуществлять регистрацию по местожительству и снятие с регистрации граждан Республики Казахстан, являются органы юстиции. Уполномоченными органами по осуществлению регистрации и снятия с регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, являются органы внутренних дел.»; в пункте 30: в абзацах первом и втором слова «органы внутренних дел», «Министерством внутренних дел» заменить соответственно словами «уполномоченные органы», «уполномоченным органом»; дополнить абзацем третьим следующего содержания: «документ, подтверждающий снятие с регистрации с прежнего местожительства;»; в пункте 32: в абзаце первом слова «органах внутренних дел» заменить словами «уполномоченных органах»; дополнить абзацем следующего содержания: «Снятие с регистрации может быть оформлено по собственной инициативе владельца жилого помещения на правах частной собственности без предъявления личного заявления лица, снимаемого с регистрации, и его документа, удостоверяющего личность.»; в пункте 33: дополнить абзацем первым следующего содержания: «Учет зарегистрированных и снятых с регистрации граждан Республики Казахстан осуществляется органами юстиции в порядке, установленном Министерством юстиции Республики Казахстан.»; в абзаце третьем слова «место жительства» заменить словами «регистрацию по местожительству или снятие с регистрации»; в абзаце первом пункта 34 слова «органом внутренних дел» заменить словами «уполномоченным органом»; в пункте 35 после слова «жительства» дополнить словами «и снятия с регистрации», слова «внутренних дел» заменить словом «юстиции»; в абзаце первом пункта 36 слова «, осуществляющими регистрацию,» заменить словом «юстиции»; в абзаце втором пункта 39 слова «органами внутренних дел» заменить словами «уполномоченными органами». 6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года № 1158 «Об утверждении Правил организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 37, ст. 390): в Правилах организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг, утвержденных указанным постановлением: в подпункте 1) пунктов 18 и 18-1 слова «внутренних дел» заменить словом «юстиции».
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