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Изменения налицо
Екатерина Бескорсая, Павлодар

Главный вектор в работе полиции смещается с раскрытия преступлений к профилактике правонарушений.

Об этом в рамках отчетной встречи с населением заявил павлодарцам министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

– Лучше не допустить преступления, чем потом расследовать и раскрывать его, – уверен главный полицейский страны. – Почему имели место недозволенные методы следствия? Критерии были направлены на раскрытие, теперь же важно не допустить самого правонарушения.

По его словам, самым главным показателем в деятельности стражей порядка должна стать работа с людьми. В полиции проводят работу для исключения дублирования полномочий и переходят к образцу универсального клиентоориен­тированного полицейского, внедряют принцип «полиция в шаговой доступности» и сервисную модель.

Также министр доложил о состоянии криминогенной обстановки, отметив, что продолжается тенденция снижения уровня преступности в стране и регионе. Из-за широкой оглас­ки в соц­сетях самых разных фактов преступлений может сложиться впечатление, что это не так, но вот статистика говорит об обратном. Марат Ахметжанов привел такой пример: в 1997 году в Казахстане совершалось более 2,5 тыс. убийств ежегодно. На сегодня на протяжении последних пяти лет – не более тысячи.

И в Павлодарской области уровень преступности ниже, чем в среднем по стране: на 10 тыс. жителей приходится 76 уголовных правонарушений, по рес­публике этот показатель составляет 90.

Для создания максимально удобного системного подхода в МВД запускают Ситуационный аналитический центр. Он будет объединять все ведомственные базы данных с использованием инструментов анализа Big Data. Это позволит обеспечить ежедневный мониторинг криминогенной ситуации и оперативное управление процессами.

В системе будут аккумулированы сведения о преступности: структура, тяжесть, время суток, место совершения и виды. Также система позволит отследить пиковые значения совершенных преступлений.

Глава ведомства ответил на все вопросы жителей. Павлодарцев в основном интересовали сроки расследования уголовных дел, обеспечение дорожной безопасности, нормы административного законодательства, борьба с интернет-мошенничеством.

Во время поездки в регион Марат Ахметжанов побывал в Центре оперативного управления ДП, ознакомился с условиями содержания осужденных в одной из колоний, изучил состояние служебной инфраструктуры в воинской части 5512.

Совместно с акимом области Абылкаиром Скаковым он посетил Павлодарский городской центр социально-психологической реабилитации и адаптации женщин с детьми, где функ­ционируют кабинеты женщины-следователя, судмедэксперта и психолога, что позволяет своевременно оказывать необходимую помощь пострадавшим от бытового и сексуального насилия и раскрывать преступления по горячим следам.

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