Официально
Изменения в Конституцию отразятся на жизни всех казахстанцев – А.Оралов

Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов в Павлодарской области провел ряд встреч с сельской молодежью, рабочими завода, спортсменами, представителями интеллигенции, членами АНК, председателями ППО и активом партии.

Так, в селе Баянаул на встрече с молодежью Асхат Оралов отметил, что внесение поправок в Основной закон всецело отвечает запросу населения и молодежи, в частности, на более демократическое, социально-справедливое общество.

«В последний раз конституционный референдум проводился в 1995 году. То есть для молодых людей, родившихся в независимом Казахстане - это первый подобный опыт. Поэтому каждый, осознавая значимость своего мнения и ответственность за будущее страны, должен проголосовать 5 июня. Именно молодежи предстоит строить «Жаңа Қазақстан» и первый шаг на данном пути – участие в референдуме. Изменения в Конституцию отразятся на жизни всех казахстанцев», - сказал Асхат Оралов.

В свою очередь, молодой учитель биологии Богембай Бахитденов подчеркнул, что всецело поддерживает предложенный Президентом курс реформ, призванный повысить участие граждан в общественно-политической жизни страны.

«Я безусловно пойду на избирательный участок 5 июня, поскольку считаю, что именно мы – молодежь, должны проявить максимальную активность и исполнить свой гражданский долг», - добавил Богембай Бахитденов.

На встрече с представителями интеллигенции Баянаульского района был отмечен высокий уровень осведомленности местных жителей о сути выносимых на референдум поправок.

В городе Аксу Исполнительный секретарь партии встретился с рабочими ферросплавного завода, обсудив важность предстоящих поправок. По словам заводчан, предлагаемые изменения в Конституцию отразятся на жизни всех казахстанцев, поэтому каждый должен принять участие в голосовании 5 июня.

«Конституция – это главный закон страны, по которому все живут. Мы находимся на пороге знаменательной даты и уверен, что большинство поддерживает предлагаемые Президентом реформы. Тот факт, что у нас есть право самим решать такие судьбоносные вопросы – дорогого стоит», - сказал ветеран завода Николай Сухотерин.

В Павлодаре Асхат Оралов также встретился с представителями интеллигенции и аксакалами региона. Участники встречи выразили уверенность, что в день голосования жители области покажут высокую явку на избирательных участках.

На встречах с представителями этнокультурных объединений АНК, молодежью и спортсменами региона также были обсуждены аспекты конституционных изменений и их влияние на устойчивое развитие страны.

«Было бы вполне правомерным, если бы все поправки прошли через Парламент. Но решение провести общенациональный референдумом – это значимое событие в истории нашей страны, благодаря которому повышается правовая культура населения», - отметила председатель финно-угорского этнокультурного центра Павлодарской области Ольга Николашина

 Кроме того, состоялась встреча с председателями первичных партийных организаций и партийным активом региона. На сегодня в области насчитывается порядка 48 тысяч партийцев, объединенных 220 ППО.

В этот же день Секретарь партии Эльдар Жумагазиев встретился с коллективами электролизного и нефтехимического заводов, призвав производственников принять активное участие в референдуме.

 

Популярное

Все
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
Назарбаев дал оценку затрагивающим его статус поправкам в Конституцию Казахстана
В приоритете – порядочность и компетентность
С популистов спросят делом
Учитель, создававший «бриллианты»
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане
В удивительном царстве грибов
Зоны высокой опасности
Алматы – город Нового Казахстана
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Официально
Сенаторы обсудили с западноказахстанцами предстоящий рефере…
Официально
Предстоящий референдум сенаторы обсудили с жителями Уральска
Официально
Ерик Султанов: Референдум – позволяет народу Казахстана сам…
Официально
Суиндик Алдашев: Конституционная реформа - это один из знач…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]