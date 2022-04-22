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Президент , Поручения
Изменения в Конституцию: сегодня Президент Токаев внесет законопроект в Конституционный совет

Глава государства провел совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В резиденции Акорда под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию. В мероприятии приняли участие Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, Государственный секретарь Ерлан Карин, Руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу, министр юстиции Канат Мусин и члены Рабочей группы.

В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что для реализации политических инициатив, изложенных в Послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию.

«Рабочая группа подготовила необходимые поправки, в разработке которых принимали участие известные ученые-правоведы, Уполномоченный по правам человека, представители Парламента и государственных органов. Среди них ученые, которые работали в Конституционном суде, Конституционном совете. Безусловно, их богатый опыт помог разработке новых норм Конституции. Особенно полезным был обмен мнениями о создании Конституционного суда и регламентации его работы», – отметил Президент.

Глава государства отметил важность включения в подготовленный проект изменений и дополнений в Конституцию всех предложенных инициатив, направленных на серьезную политическую трансформацию нашего общества.

«По своей сути они означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры. Для более четкого и емкого понимания я обозначил эту модель, этот процесс, как Вторая республика. В соответствии с новой парадигмой сокращаются полномочия Президента, значительно усиливается роль Парламента и маслихатов, существенно расширяется участие граждан, системно укрепляется правозащитная сфера», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на важную роль поправок, касающихся обеспечения прав человека.

«Серьезно усилится механизм защиты конституционных прав и свобод граждан. Считаю, что это приведет к повышению ответственности чиновников за качество принимаемых ими актов. На конституционном уровне устанавливаются полномочия и гарантии независимости Уполномоченного по правам человека. В целом следует подчеркнуть, что в подготовленный пакет изменений и дополнений вошли только нормы, необходимые для реализации высказанных в Послании политических инициатив и требующие корректировки Конституции. Другие актуальные новации будут закреплены в рамках конституционных и иных законов», – сообщил Президент.

Он еще раз напомнил, что неспешный стиль работы госорганов сейчас недопустим: обстановка в стране и мире за последние три года кардинально изменилась.

«Государственный аппарат должен оперативно, можно сказать, молниеносно реагировать на насущные проблемы. Поэтому предложенные Рабочей группой поправки, позволяющие Правительству принимать экстраординарные акты, обеспечат оперативность в кризисных ситуациях. В связи с этим особенно важна интенсивная работа Парламента. Депутаты должны оперативно рассматривать законопроекты на совместном заседании двух палат. В целом, я поддерживаю все изменения и дополнения, подготовленные Рабочей группой», – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на необходимости решения принципиально важного для общества и государства вопроса о собственности на землю.

«Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем. В связи с этим статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство», – предложил Президент.

В завершение Глава государства выразил признательность членам Рабочей группы за проделанную в столь сжатые сроки большую работу.

«Сегодня я внесу в Конституционный совет законопроект о внесении изменений в Конституцию. Это требование нашего Основного закона. Уверен, что поправки в Конституцию откроют новую главу в истории Независимого Казахстана. Это важная веха в строительстве Нового Казахстана», – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

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