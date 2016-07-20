​Изменения в музее

Музей департамента внутренних дел был создан 4 декабря 1975 года на основании приказа начальника УВД Павлодарского облисполкома. В июне нынешнего года он претерпел значительные изменения: обновлено музейное оборудование, отреставрированы фотографии и документы, размещены новые экспонаты.

В церемонии открытия приняли участие аким области Булат Бакауов, ветераны ОВД, родственники сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также специалисты музеев города. Красную ленту в торжественной обстановке перерезали глава региона и начальник ДВД генерал-майор полиции Марат Кожаев.

Обращаясь к гостям и сотрудникам полиции, руководитель ДВД отметил, что без прошлого нет настоящего и будущего. Историю органов внутренних дел, неразрывно связанную с историей государства, должны знать не только те, кто служит в полиции, но и жители области. Особенно важно проводить подобную патриотическую работу в наше время, когда современные вызовы требуют от казахстанцев решительности, ответственности и стойкости.

На плацу ДВД также были выставлены специальная автотехника, средства связи, оружие и спецсредства, используемые в своей деятельности сотрудниками полиции.