Предложения имеют очень глубокий характер. Я считаю, что это концепция правильная, отвечающая достигнутому этапу развития Казахстана и требованиям ближайших нескольких лет. Полностью соглашусь с аргументами господина Президента – эти изменения должны помочь в обеспечении стабильности политической системы в будущем.

Изменения нужны также и потому, что в течение 25 лет независимого развития казахстанское общество стало более зрелым и опытным, сформировалась профессиональная, ответственная и патриотическая группа политических и общественных деятелей, готовых и способных взять на себя новые задачи.

Новое распределение обязанностей между органами власти должно помочь еще лучше использовать потенциал­ и общественный капитал Казахстана.

Очень важно, что в новой системе Президент обладает ключевыми прерогативами – национальная безопасность, оборона страны, зарубежная политика, другие стратегические вопросы, а также, что чрезвычайно важно, будет арбитром в отношениях между Правительством, его учреж­дениями и Парламентом. Особенно в первый период существования новой системы авторитет и огромный опыт Президента Нурсултана­ Назарбаева­ будут играть существенную роль и станут фактором успеха этой великой реформы.

Эти изменения, по моему мнению, имеют историческое значение, идут в правильном направлении и станут значимым и сильным основанием для следующего этапа развития Казахстана в меняющемся мире, а также соответствующим ответом, как сказал Президент, на то, что «темп и сложность социальных процессов в Казахстане увеличиваются».

Подытоживая, отмечу, что изменения важны, необходимы и точно отвечают историческому моменту. Я, как друг Казахстана, могу участвовать в дальнейшей дискуссии на эту тему.