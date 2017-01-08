​Изменения вступили в силу

Напомним, что с 7 января, соглас­но Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Рес­публики Казахстан по вопросам противодейст­вия экстремизму и терроризму», к административной ответственности будут привлекаться наймодатели (арендодатели) жилья за допущение проживания физических лиц без регистрации в жилищах, принадлежащих собственнику. Закон направлен на обеспечение общественной безопасности и усиление мер по противодействию экстремизму и терроризму.