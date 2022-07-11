Фото: КТК
Экономика , Россия
Изменено постановление российского суда по КТК

Краснодарский краевой суд изменил постановление районного суда в отношении АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р» об административном приостановлении деятельности на 30 суток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт КТК.

Как ранее сообщалось, Каспийскому трубопроводному консорциуму (АО «КТК-Р») постановлением судьи Приморского районного суда города Новороссийска от 5 июля 2022 года было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток.

Учитывая непрерывный цикл производственного процесса, КТК-Р обратилось в суд с ходатайством с просьбой о приостановлении исполнения постановления судьи.

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Приморского районного суда города Новороссийска.

«Рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, назначив АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р» наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу», – сообщили в КТК.

Здесь напомнили, что КТК-Р является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность.

КТК при этом в настоящее время работает над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки Ространснадзором. Замечания планируется устранить в максимально сжатые сроки, заключили в консорциуме.

Напомним, по трубопроводной системе КТК транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. 

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