Изменили мнение о вакцинации

По данным Devoscope, с 27 по 30 апреля 2021 года было опрошено 1 100 человек в 14 областях и городах республиканского значения (Нур-Султан, Алматы, Шымкент). Опрос, в котором приняли участие 53% мужчин и 47% женщин старше 18 лет, проводился на казахском и русском языках по телефону. Выяснилось, что у 34% жителей страны мнение изменилось в пользу вакцинации. При этом 30% респондентов всегда были за иммунизацию. Таким образом, суммарно 64% высказались за вакцину от коронавируса, сообщает бюро.

Вместе с тем 23% казахстанцев не поддерживают вакцинацию. Из них 9% изменили мнение с начала пандемии, а 14% всегда были против вакцинации.

Отмечается, что в прошлом году подобный опрос показал, что лишь 14% респондентов были готовы вакцинироваться при первой возможности, тогда как 33% казахстанцев были готовы привиться только после проведения всех необходимых испытаний.

«Результаты опроса демонстрируют, что 59% казахстанцев относятся к вакцинации положительно и считают, что это единст­венный эффективный способ защититься от коронавируса. 23% выразили нейтральную позицию, они убеждены, что вакцинация принципиально не изменит ситуацию. 12% респондентов считают, что вакцинация только усугубит ситуацию», – пишет Devoscope.

По данным бюро, суммарно 40% граждан либо уже получили вакцину от КВИ, либо планируют прививаться в ближайшее время. 21% опрошенных допускает возможность вакцинации, но только после оценки ее эффективности. Треть участников опроса (32%) вообще не планирует вакцинироваться.

Наиболее распространенная причина отказа от прививки, которую назвали 14% опрошенных, – имеющиеся противопоказания. Тяжелых последствий после вакцинации боятся

4% респондентов, еще 4% вообще не верят в пандемию и считают, что коронавирус и вакцину придумали. 3% опрошенных отказываются от вакцинации, так как уже переболели КВИ.

В рамках опроса Devoscope также был составлен «рейтинг доверия» казахстанцев к вакцинам, произведенным в разных странах. Возглавляет рейтинг российский «Спутник V» – 62% казахстанцев считают препарат наиболее качественным. На втором месте с 12% голосов отечественная вакцина QazVac. Наименее популярными среди казахстанцев оказались AstraZeneca, Pfizer, набравшие 2%, и Sinovac – 1% голосов.

Также гражданам было предложено назвать наиболее небезо­пасную, по их мнению, вакцину. Первое место в антирейтинге заняла Sinovac Biotech, ей не доверяют 11% опрошенных. На втором месте с 8% голосов AstraZeneca, далее Pfizer – этот препарат настораживает 6% респондентов, 5% граждан выразили недоверие к QazVac. Зат­руднились ответить на вопрос 66% опрошенных.

«Данные исследования убедительно демонстрируют, что на общественное мнение восприятия вакцинации против COVID-19 в первую очередь влия­ют уровень осведомленности граждан и эффективность информационной политики», – проинформировало Devoscope.