Отныне все иностранные претенденты, планирующие поступление на программы бакалавриата китайских университетов, обязаны сдать экзамен CSCA - тест на академическую подготовленность, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«При подаче заявки претендентам необходимо предоставить действующий сертификат, подтверждающий результаты экзамена, сданного в ноябре или декабре 2026 года», - говорится в сообщении сайта программы Болашақ.

Расписание экзаменационной сессии: 19-20 декабря 2026 г. Регистрация: 25 ноября – 2 декабря 2026 г.

Перечень необходимых предметов следует непосредственно в выбранном университете. Рекомендуется также заранее выбрать дату экзамена и следить за сроками регистрации.