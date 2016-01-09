Изменились условия перевозок товаров между Казахстаном и Украиной
Ерзат Сергазин
С 1 января 2016 года все грузовые потоки, следующие на автотранспорте из Украины в Казахстан и из Казахстана в Украину, будут проходить таможенный контроль на специально отведенных для этого таможенных пунктах, передает Kazpravda.kz.
На специальной встрече с участием таможенных органов Республики Беларусь, Российской Федерации и органов государственных доходов Министерства финансов РК была достигнута договоренность по организации взаимодействия в вопросах совместного контроля по перемещению по территории России транзитных грузов, следующих из Украины в Казахстан.
Как сообщил на пресс-конференции исполняющий директор департамента таможенного контроля, руководитель управления комитета госдоходов МФ РК Кайрат Маубаев, в целях обеспечения таможенного контроля отдельных товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита определены 3 пункта пропуска, расположенных в ЗКО и Костанайской области.
"Комитет госдоходов Министерства финансов Республики Казахстан в настоящее время прорабатывает вопрос с Федеральной таможенной службой Российской Федерации о предоставлении беспрепятственного проезда транзитных грузов, которые следуют в адрес добросовестных импортеров, уполномоченных экономических операторов и инвесторов", – говорит Кайрат Маубаев.