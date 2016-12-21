​Изменились визовые правила

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Лилия СЫЗДЫКОВА

Министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов на брифинге для представителей дипкорпуса презентовал новые визовые правила Казахстана. При их разработке учитывался лучший мировой опыт. Новые правила нацелены на усовершенствование существующего порядка выдачи виз с учетом современных международных требований, на упрощение и упорядочение въезда и пребывания иностранных граждан на территории Казахстана, словом, на создание удобного визового режима в целом.

– Казахстан продолжает системную работу по реа­лизации политики Президента по либерализации визового режима для граж­дан стран-партнеров нашего государства. Эта политика нацелена на улучшение инвестиционного климата, развитие туристического потенциа­ла страны, – отметил Е. Идрисов.

Одна из основных новелл, по словам главы МИДа, заключается в том, что с 1 января 2017 года полномочия по оформлению приглашений от юридических и физических лиц на въезд иностранцев в Казахстан передаются Министерству внутренних дел. Как пояснил первый заместитель главы МВД Марат Демеуов, если раньше такие документы МИДом принимались только в Астане и Алматы, то с вступлением в силу новых правил приглашения можно будет оформ­лять по всей республике.

Внешнеполитическое ведомство в свою очередь продолжит оформление приглашений от зарубежных министерств иностранных дел, дипломатических и консульских учреждений, международных организаций и их представительств.

В новой редакции правил сохранен упрощенный порядок получения казахстанских виз для 48 стран, гражданам которых для оформления краткосрочной визы не нужно предоставлять письменное приглашение. Кроме того, для граждан стран из этого списка отменяется процедура регистрации на территории Казахстана (фактически она производится автоматически на пограничном пункте, когда фиксируется дата въезда и выезда).

Говоря о визовой политике Казахстана, глава МИДа также напомнил о том, что с 1 января 2017 года для 45 стран начнет работать уникальный режим – граждане государств из этого списка смогут пребывать на территории нашей страны до 30 дней без оформления въездной визы. Также наша страна на двусторонней основе активно работает с государствами-партнерами по взаимной либерализации визовых режимов и отмене визовых требований.

Сокращено количество типов виз. После проведенной унификации их будет всего три типа (и 39 категорий): тип «А» – это дипломатическая, служебная и инвесторская виза, «В» – для кратко­срочного пребывания и «С» – для долгосрочного пребывания. Изменены и стали более понятными сроки и период действия виз. Сведен к минимуму перечень требуемых для оформления документов. Предусмотрена возможность изменения категории визы уже на территории Казахстана. Изменен порядок продления, восстановления и аннулирования виз.

Впервые, как подчеркнул Е. Идрисов, в правилах предусмотрено наделение глав загранучреждений Казахстана полномочиями по выдаче однократных виз для иностранцев, планирующих визит в нашу страну для проведения бизнес-переговоров.

Как отмечалось на брифинге, персонал консульских, миграционных, пограничных и других, связанных с этими процессами служб подготовлен к работе по новым правилам. По всем возникающим вопросам касательно их применения казахстанская сторона готова дать исчерпываю­щие ответы. 

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