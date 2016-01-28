​Изменился состав коорсовета

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Ольга ЛЬВОВА

Открывая заседание, А. Шакиров напомнил, что в рамках НПМ гражданское общество получило неограниченный доступ в ранее закрытые учреж­дения. В целом прежний состав координационного совета справился с поставленной перед ним задачей налаживания работы по предупреждению нарушений прав человека. Выработаны важнейшие рекомендации по мониторингу, работе со СМИ и другим основным направлениям деятельности НПМ.

Ранее в связи с истечением у половины членов коорсовета срока полномочий учреждением омбудсмена был объявлен конкурс на образовавшиеся вакантные места. По итогам обсуждения состоялось голосование и были оглашены результаты, соглас­но которым избраны 9 человек, представляющих 7 регионов. 

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