​Изменить менталитет

Развитие медиации в нашей стране вынесли в повестку дня и организаторы диалоговой площадки в Астане «Медиация в Казахстане: состояние и перспективы». Инициа­торами проведения мероприятия стали Министерство общественного развития и Верховный суд. Цель встречи специалистов – улучшение взаимодействия общественности и государства по вопросам медиации.

Как отметила во вступительном слове председатель Комитета по делам гражданского общества МОР РК Алия Галимова, медиация не может быть делом лишь одного государственного органа или гражданского института. Ведь ее проникновение во все сферы жизни очевидно, она применима даже в рамках школьного образования, когда именно эта наука помогает снимать напряжение между учениками и учителями, между преподавателями и родителями, самими педагогами и администрацией учебных заведений.

Огромный потенциал медиации в сфере урегулирования трудовых конфликтов разглядели профсоюз­ные организации. Сейчас они видят своей первостепенной задачей донести до общества мысль, что данный институт связан не только с судебной системой.

В свою очередь Гульнар Боранбаева, администратор программы Верховного суда «Татуласу: сотқа дейін және сотта», отметила: несмотря на то что Закон «О медиации» вступил в силу еще в 2011 году, граждане по-прежнему предпочитают решать конфликты в судах, а не во внесудебном порядке. Так, если в 2013-м в судах рассматривалось 1,4 млн дел, то в 2017-м – уже 2,7 млн, то есть примерно 5,5 млн человек были вовлечены в орбиту правосудия.

Похожая ситуация и в 2018 году – по сравнению с прошлым годом рост дел, рассматривае­мых в судах, составил около 40%. При этом статистика развитых стран показывает – там до 90% дел разрешается во внесудебном порядке.

По словам самих медиаторов, в настоящее время в стране нет цент­рализации общих усилий, существует разрозненность и нехватка ресурсов для изменения менталитета населения. Ведь одним из сдерживающих факторов нежелания обращаться к медиаторам является неуверенность в правовой силе заключенного медиа­тивного соглашения. Исправить ситуацию, по мнению экспертов, способно предоставление больших возможностей институту медиации.