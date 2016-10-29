​Изменить мир к лучшему

Енлик Абдумутали и Бексултан Жиенбеков, страдающие детским церебральным параличом, хотели показать, что они, как и их здоровые сверстники, хотят и могут танцевать. Людям, в силу разных причин получившим статус инвалида, ничто человеческое не чуждо, и они в меру своих сил и возможностей стремятся включиться в процесс улучшения жизни, а не просто ждут помощи. Сделать жизнь людей с ограниченными возможностями лучше, более комфортной и активной как раз и призвана инициированная четыре года назад программа «Лучшие социальные проекты, реализуемые в Казахстане».

Три предыдущие выставки прошли в Астане. Четвертую решили сделать выездной, выбрав местом проведения Шымкент. В Южно-Казахстанской области проживают 112 тыс. людей с ограниченными возможностями, что составляет порядка 4% от общего числа населения. И большинство из них ежедневно сталкиваются с проблемами, преодолеть которые в одиночку невозможно. Поступающие на конкурс социальные проекты содержат различные варианты содействия инвалидам.

К примеру, Сергей Махашев из Алматы озабочен трудностями людей, имеющих проблемы со слухом. Их в стране тысячи, и именно для них неравнодушный казахстанец предложил создать Службу онлайн-сурдоперевода. В реализацию проекта автор уже вложил порядка 80 тыс. долларов и очень наде­ется, что его идею поддержат спонсоры и государство. Первое признание проект С. Махашева уже получил. Его определили лучшим на выставке лучших социальных проектов с вручением денежной премии в размере 2 млн тенге.

В нынешнем году региональные комиссии рассмотрели 178 заявок, победителями отборочных туров конкурса стали 32 социальных проекта. Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова пояснила, что все они были в открытом доступе и каждый гражданин мог ознакомиться и отдать свой голос. С учетом результатов народного голосования на сайте МЗСР РК члены отборочной комиссии, в состав которой вошли представители министерства, СМИ, депутаты Парламента РК, общественные деятели, определили лучшие проекты, которые могут быть распространены во всех регионах страны.

Второе место занял социальный проект «Организация центра паллиативной помощи на дому для инвалидов I группы, детей-инвалидов до 18 лет, имеющих затруднения в передвижении, проживающих в г. Кокшетау и с. Красный Яр». Его автор Василий Шиманский из Кокшетау получил полтора миллиона тенге денежной премии.

Третье место досталось автору социального проекта «Оказание специальных социальных услуг лицам, пострадавшим от торговли людьми» Анне Рыль из Астаны. Ей вручили 1 млн тенге.

Т. Дуйсенова отметила, что в Казахстане благодаря реализации социальных проектов поддержку получили более 250 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа­ции. Выставка «Лучшие социальные проекты, реализуемые в Казахстане» проводится с 2013 года. За эти годы для участия в конкурсе на звание «Лучший социальный проект» подано 495 заявок. Из общего числа победителей 17 социальных проектов реализуются за счет собственных средств, 38 финансируются при поддержке спонсоров и привлеченных средств, 39 реализуются в рамках государственного социального заказа.