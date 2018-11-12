​Изменить подходы в работе

По итогам проведенного 7 ноября текущего года в Акорде заседания Совета безопасности под председательством Президента, посвященного тарифообразованию в сфере ЖКХ, министром национальной экономики Тимуром Сулейменовым проведено рабочее совещание с руководством министерства и Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей.

Министр поручил Комитету разработать оперативный план действий с конкретными сроками, в том числе предусматривающий корректировку норм законодательства.

Также комитету поручено выработать конкретные предложения по изменению подходов в работе и по усилению контроля взаимодействия с территориальными департаментами.

По итогам совещания Тимур Сулейменов отметил необходимость повышения качества проводимой работы по регулированию тарифообразования, системе контроля и надзора, проведению анализа деятельности субъектов естественных монополий в сфере ЖКХ.