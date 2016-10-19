Статьи Изменится формат взаимодействия Роза РАХМЕТУЛЛИНА

К. Токаев подчеркнул заинтересованность государства в развитии плодотворного сотрудничества казахстанских учебных и научно-исследовательских организаций с CERN – крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В свою очередь представители структуры поб­лагодарили председателя Сената за личную поддержку в создании институциональной базы взаимовыгодного партнерства. По словам Ш. Линдберг-Варакаулле, разрабатываемый ныне новый формат взаимодействия будет охватывать широкий спектр вопросов, включая совместные исследовательские проекты и обучение специалистов.



В программе визита делегации CERN в Казахстан – встречи с министрами энергетики, образования и науки, посещение Назарбаев Университета, Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Института ядерной физики и Физико-технического института.

