​Изменившая мир

Двенадцатого cентября 1978 года на Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате представители 134 государств и 67 международных организаций подписали Алма-Атинскую декларацию, призвав к реализации безотлагательных национальных и международных мер по защите и укреплению здоровья граждан всех стран.

В тот же день ровно 40 лет спустя представители Минис­терства здравоохранения РК и представители ООН собрались в Европейском центре ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в Алматы, чтобы отметить поистине великую годовщину этого события.

И тогда, и сейчас в стройных рядах медиков присутствовал профессор Торегельды Шарманов – бывший министр здравоохранения, который принимал непосредственное участие в событиях 1978 года. Он с энтузиазмом погрузился в воспоминания о том, как Алма-Ата не без труда получила право проведения конференции:

– Изначально были попытки провести мероприятие в столице Узбекской ССР. Ташкент в Советском Союзе позиционировался как главный город Центрально-Азиатского региона. Я был амбициозным человеком и хотел защитить честь и достоинство нашей республики. Подписали бы декларацию в Ташкенте, называлась бы она Ташкентской, – ну что это такое? Нельзя было допустить такого развития событий. В борьбе участвовали также Тбилиси и Новосибирск. Но судьба конференции в равноправном сражении решилась в нашу пользу. Я горжусь тем, что возглавил эту работу! Когда молодая врач Анжела Девис из Африки зачитала Алма-Атинскую декларацию, у делегатов стояли слезы на глазах. Поистине историчес­кий момент!

Алма-Атинская декларация вписала самый крупный город Казахстана в мировую историю. И это далеко не пафосные слова. Видение и ценности документа остаются актуальными и 40 лет спустя. Подписавшие декларацию страны впервые в истории обязались обеспечить своим гражданам качественные и доступные медицинские услуги. Ни один документ до и после Алма-Атинской декларации не имел такого влияния на организацию здравоохранения стран, как «Великая хартия здоровья», раскрывающая суть первичной медико-санитарной помощи – первого контакта человека с системой здравоохранения.

Добавим, что внимание меж­дународной общественности к Казахстану будет вновь приковано этой осенью. 25–26 октября в Астану съедутся представители 190 государств – членов ВОЗ, чтобы принять важный историчес­кий документ – Астанинскую декларацию по первичной медико-санитарной помощи. Она определит развитие системы ПМСП в XXI веке во всем мире.