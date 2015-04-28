Измерили счастье Сергей ОБОЛЕНСКИЙ

А самыми счастливыми в мире, согласно рейтингу, признаны граждане Швейцарии. Эта альпийская страна уже третий год подряд становится лидером счастливого рейтинга. Далее идут Исландия, Дания, Норвегия и Канада. Казахстан расположился на 54-м месте, Беларусь – на 59-м, Россия – на 64-м. Замыкают список Тоголезская Республика, Бурунди, Бенин, Руанда и Сирия.

Исследованием, которое охватывало 158 стран, учитывались такие показатели, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень коррупции и социальных свобод.

«Растущее ощущение удовлетворенности рассматривается как адекватный метод измерения социального прогресса и цель публичной политики, – говорится в докладе. – Власти измеряют ощущение благополучия и используют исследование об удовлетворенности жизнью как руководство для создания общественных пространств и предоставления государственных услуг».