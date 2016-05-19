Измухамбетов заявил о необходимости согласованной аграрной политики внутри ЕАЭС
Жания Уранкаева
Председатель Мажилиса РК Бактыкожа Измухамбетов, выступая на IV Международном форуме "Евразийская экономическая перспектива", предложил изучить возможность дальнейшего проведения согласованной аграрной политики и ее сопряжения с развитием транспортно-логистической и складской инфраструктуры ЕАЭС, сообщает Kazpravda.kz.
Форум, в котором принимает участие делегация депутатов Мажилиса, прошел сегодня в рамках весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Главными темами обсуждения явились перспективы сотрудничества ЕАЭС со странами юго-восточной Азии, вопросы создания зоны свободной торговли, сохранения общего гуманитарного евразийского пространства в условиях мирового кризиса доверия.
"Вопрос обеспечения продовольственной безопасности будет остро стоять в глобальной повестке дня устойчивого развития. У нас есть и природные ресурсы, и человеческий капитал для того, чтобы занять эту нишу. Расположение ЕАЭС между "главными рынками продовольственного потребления" – Европой, Китаем, Азией – обеспечивает нас необходимым преимуществом", – сказал спикер Мажилиса.
Измухамбетов напомнил, что, по прогнозам ООН, к 2050 году численность населения в мире превысит 10 млрд человек, а спрос на продукты питания увеличится на 70%.
По его словам, в настоящее время в Казахстане более 100 млн га земель вовлечены в сельскохозяйственный оборот. За последние 10 лет объем производства в сельском хозяйстве увеличился на 41%, экспорт сельхозпродукции – на 59%. Приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился с $149 млн в 2005 году до $507 млн в 2015 году, или почти в 3 раза.