Политика
Измухамбетов заявил о необходимости согласованной аграрной политики внутри ЕАЭС
Жания Уранкаева
Председатель Мажилиса РК Бактыкожа Измухамбетов, выступая на IV Международном форуме "Евразийская экономическая перспектива", предложил изучить возможность дальнейшего проведения согласованной аграрной политики и ее сопряжения с развитием транспортно-логистической и складской инфраструктуры ЕАЭС, сообщает Kazpravda.kz.

Форум, в котором принимает участие делегация депутатов Мажилиса, прошел сегодня в рамках весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Главными темами обсуждения явились перспективы сотрудничества ЕАЭС со странами юго-восточной Азии, вопросы создания зоны свободной торговли, сохранения общего гуманитарного евразийского пространства в условиях мирового кризиса доверия.

"Вопрос обеспечения продовольственной безопасности будет остро стоять в глобальной повестке дня устойчивого развития. У нас есть и природные ресурсы, и человеческий капитал для того, чтобы занять эту нишу. Расположение ЕАЭС между "главными рынками продовольственного потребления" – Европой, Китаем, Азией – обеспечивает нас необходимым преимуществом", – сказал спикер Мажилиса.

Измухамбетов напомнил, что, по прогнозам ООН, к 2050 году численность населения в мире превысит 10 млрд человек, а спрос на продукты питания увеличится на 70%.

По его словам, в настоящее время в Казахстане более 100 млн га земель вовлечены в сельскохозяйственный оборот. За последние 10 лет объем производства в сельском хозяйстве увеличился на 41%, экспорт сельхозпродукции – на 59%. Приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился с $149 млн в 2005 году до $507 млн в 2015 году, или почти в 3 раза.

Кроме того, Измухамбетов отметил создание необходимой законодательной базы для поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. Он напомнил о принятых в прошлом году законах "О сельскохозяйственных кооперативах" и "О производстве органической продукции".

Развитию сельского хозяйства и внедрению новых технологий, по мнению председателя Мажилиса, будет содействовать и офис Исламской организации по продовольственной безопасности, который будет находиться в Астане.

Напомним, ранее Бактыкожа Измухамбетов, выступая на IV Международном форуме "Евразийская экономическая перспектива", сообщил о том, что около 40 стран проявляют интерес к сотрудничеству с ЕАЭС.

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