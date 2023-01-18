На 20 лет посадили педофила в Талдыкоргане

Происшествия
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Как сообщили в полиции, 37-летний мужчина насиловал свою 11-летнюю дочь.

Фото: Kazpravda.kz

В Талдыкоргане к 20-ти годам лишения свободы приговорили педофила, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В Талдыкоргане Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес вердикт в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в развращении малолетней дочери. Расследование было начато в августе 2022 года по ч. 4 ст. 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера" согласно заявлению местной жительницы", – говорится в информации.

Сообщается, что женщина заявила в полицию о сексуальном насилии мужа над своей 11-летней дочерью.

"Мужчина был задержан и допрошен. Выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к ответственности и отбывал наказание в учреждениях пенитенциарной системы. В рамках расследования была собрана доказательная база, проведен ряд экспертиз, результаты которых приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В итоге составлен обвинительный акт с направлением дела в суд", – рассказал заместитель начальника УП Талдыкоргана Шынгыс Нурахимов.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительном учреждении максимальной безопасности.

 

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