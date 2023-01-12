"Изнасиловали, сняли на видео, шантажировали": публикацию из соцсетей прокомментировали в полиции

Полиция города Туркестана по заявлению жительницы Кызылординской области проводит расследование по статье об изнасиловании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

Подробности инцидента обнародовала на своей странице в Instagram президент общественного фонда «НеМолчиKZ» Дина Смаилова.

«На оптовом базаре в Туркестане летом изнасиловали девушку 2001 года рождения. Один насиловал, другой держал дверь контейнера, девушка потеряла сознание. Ее сняли на видео и фото. Когда она пришла в себя, у нее началась истерика...», – говорится в посте.

После пострадавшую жительницу Кызылординской области стали шантажировать этими фотографиями и видеоматериалами и вымогать деньги, угрожая, что расскажут все ее родственникам и мужу. В итоге подозреваемые выманили у нее 10 млн тенге.

Позже об инциденте узнал муж пострадавшей.

«Сейчас девушка на седьмом месяце беременности, у нее проблемы со здоровьем, живет с отцом, пришлось уехать в далекий аул, чтобы родня не преследовала и не ругала за деньги, от позора и стыда», – пишет общественница.

В управление полиции Туркестана заявление от кызылординки о том, что некий знакомый попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера, поступило 28 декабря из УП Кызылорды.

29 декабря собранные по факту материалы зарегистрировали по части 1 уголовной статьи «Изнасилование».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых установлены двое жителей Туркестана.

На сегодняшний день опрошены обе стороны, проведены соответствующие следственные мероприятия и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Назначены экспертизы и проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято законное процессуальное решение», – отметили в полиции.