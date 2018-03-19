"Изнасилование" мальчика подростками в ЮКО: МОН проверит все школы региона

По окончании следствия по факту предполагаемого насилия над мальчиком в Южно-Казахстанской области будет проведена комплексная проверка школ региона. Об этом сегодня в Мажилисе, отвечая на вопросы журналистов, сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Обязательно. Но после того, как следствие закончится", – заверил он.
Также он сообщил, что в данное время ребенок, в отношении которого, предположительно, было совершено насилие, находится в безопасности.
"Ребенок в безопасности. Огромное количество людей этим вопросом занимается. Мы консультировались с прокуратурой, мы консультировались с ДВД. Пока идет следствие, я призываю вас также в интересах самого ребенка воздержаться от дополнительных комментариев по этому вопросу", – сказал министр.
Кроме того, министр сообщил, что в начале апреля планируется провести встречу с представителями НПО, в ходе которой будут обсуждены вопросы безопасности детей в школах.
"У нас в начале апреля планируется большая встреча со всеми НПО в Алматы. Мы приглашаем и Аружан Саин, всех, будем обсуждать, какие дополнительные меры наше государство и общество должны принять для того, чтобы минимизировать (случаи насилия над детьми в школах – прим. автора)", – сказал Ерлан Сагадиев.