Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Правительство , Энергетика
"Износ оборудования на ТЭЦ превышает 80%" – Минэнерго готовит поправки в законодательство
Елисеева Екатерина
корреспондент

Министерство энергетики РК инициирует поправки в законодательство по усилению функций в части энергетического контроля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что на сегодня в стране функционируют 37 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), 10 из которых находятся в коммунальной собственности (Семей, Костанай, Кентау, Уральск, Аркалык, Шахтинск, Нур-Султан, Кызылорда,Тараз), 2 – в государственной (ТОО "МАЭК Казатомпром"), 3 – в квазигосударственной (АО «АлЭС») и 22 – в частной собственности. При этом количество ТЭЦ, эксплуатация которых превышает свыше 50 лет, составляет 28 единиц (76%), свыше 30 лет – 9 единиц (24%).

"Средний возраст ТЭЦ составляет 61 год. В состав 11-ти энергопредприятий, помимо ТЭЦ, входят магистральные и внутриквартальные тепловые сети в следующих городах: Семей, Костанай, Усть-Каменогорск, Уральск, Атырау, Актау, Аркалык, Кызылорда, Текели и Рудный. Средний износ основного оборудования ТЭЦ составляет 66 процентов. При этом, износ энергооборудования ТЭЦ городов Уральск, Тараз, Кентау, Кызылорда и Степногорск превышает 80 процентов", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в рамках проводимой реформы по снижению барьеров для развития бизнеса в 2018 году контроль за энергетическими организациями со стороны государственного органа по энергетическому контролю был ослаблен.

"В этой связи, Министерством энергетики иницируется внесение поправок в законодательство по усилению функций государственного органа по энергетическому контролю, в том числе, за исполнением ремонтных кампаний и инвестиционных программ электростанций и сетей. Поправки в законодательство также коснутся вопросов повышения ответственности руководителей электростанций за качество ремонтных работ и целевым использованием средств", – отметили в Минэнерго. 

Вместе с тем, на сегодня по поручению Главы государства начата работа по проведению масштабного технологического аудита энергопроизводящих организаций.

"По результатам данного аудита будет определен перечень мероприятий, направленных на модернизацию электростанций, в том числе по выведению их из эксплуатации. В целом, отрасль энергетики испытывает нехватку финансовых средств для реализации инвестиционных проектов на модернизацию, реконструкцию, замену физически и морально устаревшего оборудования, а также на капитальные ремонты оборудования электростанций. Для решения проблем Министерством энергетики РК готовится программа модернизации теплоэлектроцентралей", – заключили в Минэнерго.

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