Изнуряющая жара днем и изматывающая духота ночью – неизменные спутники лета, особенно южного.

559
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Испытание палящим зноем небесная канцелярия послала жителям востока, запада и цент­ральной части Казахстана. Метеостанции Павлодарской облас­ти, к примеру, зафиксировали 40-градусную жару, которую здесь не видели последние полтора десятилетия. Чис­то психологически пережить аномальную жару легче. Другое дело, если запредельные температуры – в порядке вещей. Хотя старожилы Шымкента пытаются мысленно поспорить с синоптиками, утверждая, что раньше не было такой жары. И возраст здесь ни при чем.
Дело, скорее, в другом – в особом микроклимате, которым славился в прежние времена южный город. Его создавали поливные арыки, пронизывающие своей­ сетью весь город. От них напитывались влагой деревья, а улицы наполнялись прохладой.
Горожане с ностальгией вспоминают то время, ведь сегодня в Шымкенте, одетом в бетон и асфальт, в буквальном смысле слова дышать нечем. От палящего солнца негде спрятаться. Нет больше ни одной тенистой улицы, по которой можно было в самый зной гулять, будучи уверенным, что плотная крона деревьев служит надежной защитой от жгучих солнечных лучей. Сейчас в областном центре даже дубы стригут под «ноль», настолько увлеклись декоративной обрезкой. Не добавляют прохлады и тени можжевельники, сосны да ели, моду на посадку которых город переживает не первый год.
Благо, Шымкент богат на фонтаны, вокруг которых и днем, и вечером многолюдно. Дети, а порой и взрослые, изойдя семью потами, окунают­ся в их прохладу, напрочь отметая все табу. Они игнорируют предуп­реждения санитарных врачей и коммунальных служб, которые предуп­реждают, что купаться в таких водоемах категорически запрещено, а не просто нельзя. Это чревато инфекциями и травмами, ведь скользкое дно не чистится, да и качество воды для водных про­цедур неприемлемо.
– Высокая температура всегда оказывает негативное воздействие на людей, – комментирует сложившую­ся ситуацию Гульназ Бактыбаева, исполняющая обязанности заместителя главного врача Шымкентской станции скорой медицинской помощи. – Особенно страдают дети и пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и прочими болезнями. Об этом свидетельствует и возросшее количество вызовов скорой помощи. Если обычно в сутки фиксируется в пределах 1 000–1 100 звонков, то сейчас больше полутора тысяч обращений. Такое увеличение вызовов мы напрямую связываем с установившейся жарой.
В жаркую погоду возрастает количество солнечных и тепловых ударов. Медики то и дело обращаются к горожанам, давая им рекомендации, как уберечь себя и своих близких от пагубного воздействия знойной погоды. Они настоятельно советуют в часы высокой активности солнца по возможности не выходить из дома, избегать повышенной физической активности. Защититься от солнечных лучей поможет головной убор или зонтик, навес или тень деревьев.
Особое внимание следует уделить приему воды, выпивая не менее двух литров воды в день. Причем пить стоит не залпом, а мелкими глотками. Даже не знаю, стоит ли напоминать, что переедание жирной пищи, употребление алкоголя в такую погоду вообще не приемлемы. Только следуя этим простым, но весьма важным рекомендациям, можно смягчить воздействие жары и с честью пройти испытание зноем.

