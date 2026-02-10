Изнывают от ничегонеделания: Президент - о сотрудниках «Самрук-Казына»

Такое мнение Глава государства озвучил на расширенном заседании Правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нам необходима целостная стратегия привлечения новых качественных инвестиций для создания современных высокотехнологичных производств.

Здесь особая роль отводится частному бизнесу, который призван стать основным источником притока качественных инвестиций, создания рабочих мест и роста доходов граждан.

Преобразование «Байтерека» в инвестиционный холдинг было продиктовано определенными причинами. Несмотря на значительное влияние холдинга на рыночную экономику, важно не допустить ограничения частной инициативы. То же самое касается деятельности Фонда «Самрук-Казына».

«У меня были серьезные беседы с руководителями национальных компаний и фонда «Самрук-Казына». Нужно критически, по-современному пересмотреть структуру компаний, которые перегружены избыточными управленческими кадрами, так называемыми «левобережными» людьми. Они не загружены работой, порой изнывают от ничегонеделания и, наверное, по этой причине зависают в сети и даже участвуют в сомнительных дискуссиях. До добра это не доведет», - подчеркнул Президент.

Но по мере стабилизации и снижения инфляции приоритетом должно стать усиление рыночных принципов. Институты развития должны выстраивать с бизнесом и финансовым сектором эффективные отношения, основанные не на конкуренции, а на взаимном партнерстве.

В этом плане у нас имеется целый ряд инвестиционно-привлекательных направлений, развитие которых должно опираться на принципы конструктивного сотрудничества государства и бизнеса. В первую очередь речь идет о редкоземельных металлах, нефтегазохимии, цифровой инфраструктуре, возобновляемых источниках энергии, транспорте, агропереработке.

«К примеру, в условиях ускоренного технологического развития резко возрастает спрос на критические материалы. Инвесторы из западных и других развитых стран проявляют высокий интерес к реализации таких проектов в Казахстане. Это наше глобальное конкурентное преимущество, которое мы должны эффективно использовать на благо страны», - заключил Глава государства.

