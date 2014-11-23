Изобретатель из Германии презентовал лазерные часы в стиле Джеймса Бонда

Технологии
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Асель Есетова
Кадр: видео YouTube
Прототипом устройства стали часы из фильма о Джеймсе Бонде "Никогда не говори "никогда"" 1983 года, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Independent.

По словам Прибе, он не задумывался над созданием такого устройства, однако многие поклонники его изобретений не раз просили его об этом. Помимо своей основной задачи показывать время часы оснащены лазером, который способен прожечь воздушные шарики, тонкую пластмассу, перерезать скотч, а также поджечь спички.

Изобретатель признает, что часы получились немного громоздкими для того, чтобы носить их ежедневно. Помимо этого, у них есть еще ряд недостатков: они могут работать ограниченное время из-за малого заряда батареи.

Ранее немецкий изобретатель создал "когти Росомахи", лазерную перчатку "Железного человека" и паутину "Человека-паука".

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