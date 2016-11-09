​Изобретатель – ведущий вперед

Отопительный котел, обеспечивающий не менее чем двукратную экономию топлива в сравнении со своими аналогами, портативный прибор для оценки состава кормов, а также препарат для лечения кариеса зубов и «имплантации» эмали... Эти ноу-хау, разработанные и ­внедренные отечест­венными кулибиными, были представлены вчера на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

К примеру, компания Innodent производит в Казахстане инновационный продукт, который способен остановить начальный кариес и стимулировать природную регенерацию зубной эмали.

– Суть технологии заключается в том, что мы имитируем природный процесс образования эмали. В клинике стоматолог определяет раннюю стадию кариеса, наносит одну каплю нашего препарата, и в течение месяца кариес останавливается, происходит регенерация эмали. Инновационность технологии в том, что это однократная процедура, при этом она не инвазивна – нет необходимости пломбировать и сверлить зуб, занимает всего 15 минут, – рассказал о своей научной разработке генетик Бауыржан Айтуов, выпускник Йоркского Университета по программе «Болашак».

Разработка и клинические испытания продукта проведены в Великобритании. При поддержке АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (НАТР) ТОО «Innodent» выиграло грант на реализацию инновационного стартапа – приобретение линии по автоматической упаковке препарата.

АО «НАТР» профинансировало и проект компании «Просистем», разработавшей прибор по оценке состава зерновых, муки и кормов.

– Продуктивность животноводства и птицеводства в значительной степени зависит от правильного рациона домашних животных, а для дозировки рациона необходимо точно знать состав используемого корма, – поведал директор «Просистем» Максим Романико.

Инновационность прибора Infraseed, точно определяющего состав кормов, – в используемой оптической схеме и разработанном программном обеспечении. За счет этого удается достичь снижения стоимости прибора в 3 раза в сравнении с существующими аналогами. Поэтому он будет доступен мелким фермерским хозяйствам.

Директор ТОО «ProTom» Евгений Воронов когда-то изобрел теплообменник, на базе которого его компанией создан отопительный котел. Его конструкция позволяет экономить не менее 40% топ­лива. Соответственно, на такой же объем­ уменьшается количество выбросов в окружающую среду. Среди преимуществ котла: простота обслуживания, эффективное функцио­нирование, высокая ремонтная пригодность, эксплуатация на различных видах углеродного топлива. На изобретение получен патент.