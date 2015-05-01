Изобретения, меняющие мир Свежий выпуск 695 Роза АМАНОВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Конкурс «Шапағат» проводится в стране ежегодно. Он был учрежден в 2004 году с целью стимулирования изобретательской деятельности граждан. Среди задач конкурса – повышение роли интеллектуальной собственности в стране, популяризация изобретательской деятельности, содействие развитию инноваций, привлечение инвестиций и внедрение перспективных разработок в производственный сектор.

Для участия в «Шапа­ғат-2015» поступила 281 заявка. Свои работы представили национальные патентообладатели, имеющие действующие инновационные патенты и патенты на изобретения, выданные и опубликованные в предшествовавший конкурсу год.

Конкурсная комиссия в составе видных ученых, общественных деятелей, представителей госорганов и общественных организаций отобрала изобретения, отвечающие критериям оригинальности, конкурентоспособности, высокого технического уровня, доходности при применении и социальной значимости.

В рамках торжественной церемонии награждения в холле дворца творчества «Шабыт» состоялась выставка перспективных изобретений. Так, к примеру, свои научные разработки по использованию солнечной энергии, силы ветра, тепловые насосы, биогазовые и гелеоустановки, удостоенные золотой медали им. В. Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное дело», представил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэ­зова.

Как пояснил проректор по научной работе и международным связям ЮКГУ Марат Сатаев, для коммерциализации научных разработок в вузе создано ТОО, в котором в качестве уставного фонда использовано 9 патентов, оцененных в 93 млн. тенге. Это научно-исследовательские работы ученых, для внедрения которых закуплено оборудование. Практически готовы к запуску производства биопрепаратов широкого спектра действия, поликомпонентных минеральных удобрений аргонолиптического действия, различных пищевых продуктов, газобетона, средств освещения. Многие из этих проектов вошли в Карту индустриа­лизации ЮКО.

А Казахский национальный аграрный университет продемонстрировал новые для комбайностроения разработки, запатентованные в Казахстане.

– Мы предлагаем устанавливать на зерноуборочные комбайны наклонные камеры для обмолота зерна, риса и кормовых растений, – рассказывает доцент, заведующий кафедрой механики и конструирования сельскохозяйственной техники КазНАУ Мейрам Тойлыбаев. – По нашей разработке их уже выпускают в Беларуси на «Гомсельмаше». В прошлом году агрегаты прошли заводские испытания и дали положительные результаты. Нынче наши белорусские партнеры планируют провести полевые испытания наклонных камер, и если они будут успешно завершены, то заводчане организуют их серийный выпуск.

Еще одна не менее интересная разработка – электромагнитная стимуляция зерна. При уборке в зерно попадает масса микробов, пыли, сорных растений. А проходя через обмолот комбайна, оно подвергается ударному воздействию, вследствие чего на зерне появляются микро-, макротрещины, которые резко уменьшают его всхожесть и качество. Поэтому впервые в комбайностроении – при уборке на жатке, на обмолоте, на бункере – устанавливается электромагнитная стимуляция зерна, позволяющая получать более качественные семена зерновых или кормовых растений, одновременно сокращая потери.

– Классические методы уборки зерновых допускаются до 20–25% потерь семян зерна, – комментирует М. Тойлыбаев. – А устанавливая нашу разработку, можно уменьшить ущерб до 5–10% и получить зерно более высокого качества. Интерес к наклонным камерам проявил ряд российских, белорусских заводов. Наши агрегаты внед­ряют аграрии некоторых хозяйств Алматинской, Восточно-Казахстанской областей.

К слову, в работе выставки приняли участие не только изобретатели, но и предприниматели. Поэтому у участников «Шапағат-2015» была возможность не только продемонстрировать свои достижения, но и привлечь инвестиции в свои проекты.

Выступая на чествовании победителей традиционного конкурса, заместитель министра юстиции Бакытжан Абдирайым подчеркнул, что развитие инноваций, новых технологий – это магистральный путь развития нашей страны, способствующий достижению цели, поставленной перед нами Главой государства по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых стран мира. Ведь конкурентоспособность в условиях глобализации и интеграции находится сегодня в прямой зависимости от интеллектуального потенциала, требующего постоянной поддержки со стороны государства.

Наконец, были объявлены имена победителей XII респуб­ликанского конкурса достижений в области изобретательства. Так, в номинации «Изобретение года» лучшими признаны научные разработки следующих авторов: карагандинца Ф. Олифиренко («Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания»), коллектива разработчиков из РГП «Институт ядерной физики» Агентства по атомной энергии («Генератор для получения стерильных радионуклидов»), группы ученых из РГП «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения («Способ оперативного лечения воронкообразной деформации грудной клетки»).

Звания «Женщина-изобретатель» удостоена А. Жил­кашинова из Усть-Каменогорска («Ветровой генератор «Близнецы», «Ветровой генератор «Бриз», «Способ изготовления угольных электродов топливного элемента»). «Самым активным изобретателем» стал костанаец А. Сложеникин, обладатель 15 патентов на изобретения в области возобновляемых источников энергии. «Самым молодым изобретателем» назван астанинец Н. Маратов, соавтор изобретения по инновационному патенту «Многоцелевая пожарная машина Аюбаевых «МПМА». Звания «Юное дарование» удостоен ученик 11-го класса специализированной школы-интерната «Дарын» для особо одаренных детей Кызылординской области Б. Төлебай (научный проект «Тоғызқұмалақ ойынының электрондық әліппесі»).

В нынешнем году награды вручались также Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Всемирной ассоциацией женщин-изобретателей и предпринимателей, Евразийской патентной организацией, Национальной палатой предпринимателей и венчурным фондом АО «DeltaTechnology».