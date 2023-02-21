Изобретения представителей ботайской культуры ранних коневодов на территории Северного Казахстана продолжают занимать умы ученых
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Игорь Прохоров
Особое внимание привлекают жилища ботайцев своей глубоко продуманной системой выживания людей в суровых природных условиях. К примеру, за долгие годы исследований ученые ни разу не зафиксировали в ботайских жилищах следов пожарищ. Во многом, по мнению исследователей, этому способствовало особое устройство очагов. Они располагались в центре жилищ, были округлыми в плане, наземными или слегка углубленными в пол.