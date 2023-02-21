Изобретения представителей ботайской культуры ранних коневодов на территории Северного Казахстана продолжают занимать умы ученых

– Эксперименты показали, прокал на глиняном полу жилищ образуется активно, когда горение происходит в закрытых условиях, – говорит Куаныш Шакшаков, директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай». – Некоторые древние очаги сохранили двухрядный активный прокал, разделенный углистой почвой. Это натолкнуло ученых на мысль, что костровая яма после прогорания дров, что обычно бывает к концу дня, закрывалась специальным куполом с открытым верхом.

Глиняный конус страховал жилище от пожаров в ночное время, поскольку не позволял разлетаться искрам и сам на долгое время становился хранителем тепла. Так ученым стало понятно, почему в раскопках ботайских поселений не нашли следов пожарищ. Естественно, что такие надочаговые конструкции, использовавшиеся впоследствии для приготовления пищи, стали прообразом современных печей в домах.

– Экспериментальным путем было доказано, что очаг в ботайских домах, использовавшихся круглый год, напоминает современный тандыр, – говорит Куаныш Шакшаков. – В центре жилища выкапывалась круглая неглубокая яма диаметром до одного метра. Затем по периметру она обкладывалась камнями, установленными слегка наклонно внутрь очага. Днем в очаге под наблюдением человека горел огонь для приготовления пищи и обогрева помещения. К вечеру на очаг устанавливался усеченный сверху конус, сплетенный из веток и обмазанный изнутри и снаружи глиной, замешанной на конском навозе. Также в обмазку добавлялся шамот – огнеупорная глина, которая цементировала тандыр. В верхнюю наружную половину укрытия вплетались четыре рукояти, с помощью которых два человека устанавливали и снимали переносной тандыр.

Кроме того, ботайцы научились утеп­лять стены и полы своих жилищ, применяя камышитовые настилы и плетневые щиты из тальника – это были своеобразные древние ковры на полу и стенах. Эврика роли плетней в архитектуре явилась в ходе раскопок придонной плоскости котлованов, над которыми строилось жилье. На дне учеными часто фиксировалась ровная жирная гумусированная прослойка почвы. Традиционно считалось, что это следы загрязнения пола во время проживания людей. Новый взгляд заключается в том, что равномерная прослойка почвы не могла появиться под ногами человека, иначе бы она была вогнутой, не осталась бы ровной. Эта ровная прослойка могла сформироваться только под плетнем, служившим людям изоляцией от смертельного холода котлована. Именно поэтому остатки жирной пищи, микрофауны, проникая через плетневые щели, выстилали котлован ровным слоем. Циновки менялись, пол был чистым.

Стенки своих жилищ ботайцы также научились изолировать от холода плетнями. Вспомним традицию оформления помещений шошала – одного из древних сооружений казахов, да и самой юрты камышитовыми циновками и тогда поймем ее связь с культурой ботайцев. Естественно, в символике, пришедшей к нам от ботайцев, проявилась древняя традиция, связанная с адаптацией к окружающей среде и созданием систем жизнеобеспечения.

Дома ботайцев, предназначенные для проживания в холодное время и для хозяйственных нужд, имели конфигурацию стен в виде многогранника с переходом в конусообразное перекрытие без опорной конструкции. В зависимости от назначения помещения количество граней жилища менялось от четырех до десяти.

Спали владельцы жилья вокруг тандыра на постелях из камышовых циновок и лошадиных шкур. Пищу хранили в ямах – консервах. Устройство этих древних холодильников заслуживает отдельного упоминания. Делались они следующим образом: в круглую яму глубиной до метра укладывали мясо лошадей, сооружение закрывали шкурами и обмазывали глиной. Сверху разводили костер, горевший до тех пор, пока в яме не выгорал кислород. После такого приготовления мясо могло храниться долгое время. Благодаря таким запасам ботайцы в трудные времена не боялись остаться голодными.