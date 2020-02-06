​Изолировали и госпитализировали

По легенде, диспетчеру аэропорта с борта прибывающего самолета поступило сообщение, что у одной пассажирки повышенная температура. Возможно, это коронавирус, поскольку женщина две недели провела в Китае.

В аэропорт экстренно прибыла бригада в составе сан­эпидемиологов, врачей-инфекционистов, членов штаба по профилактике распространения заболевания. На всех – защитные костюмы. С помощью ручного тепловизора у пациентки измерили температуру, после чего ее поместили в индивидуальную капсулу для транспортировки.

Предварительные анализы врачи взяли на месте, в санитарно-карантинном пункте

аэропорта. Он имеет необходимое оснащение для забора биоматериала. Дальше женщину передали бригаде «скорой помощи» для госпитализации в инфекционный стационар.

– За короткое время коронавирус проник во многие страны, есть угроза завоза инфекции в Казахстан, – рассказала Анар Сабырбаева, главный специа­лист отдела санитарно-карантинного контроля департамен­та контро­ля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте. – Мы должны быть готовы к этому. В ходе учений была проверена готовность аэропорта. Специалисты отработали оказание медицинской помощи в аэропорту до приезда «скорой». Потренировались, как транспортировать зараженного человека в капсуле. Как взять биоматериал для анализа в лаборатории особо опас­ных инфекций. Такие учения помогают повысить оперативность действий специалистов.