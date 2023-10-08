Израиль нанес 10 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала 10 объектов движения ХАМАС в секторе Газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс .

Фото: aa.com.tr

Удары наносились по многоэтажным зданиям, в которых, как говорится в сообщении, укрываются боевики "теоретической структуры ХАМАС".

В частности, были атакованы штаб-квартира разведки движения, военный комплекс, а также два принадлежащих ХАМАС банка.

По данным израильских СМИ, министерство здравоохранения Газа сообщает, что в секторе Газа были убиты 256 палестинцев еще почти 1,8 тыс. получили ранения.