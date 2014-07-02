Израиль нанес 34 авиаудара по сектору Газа

В мире
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Асель Есетова

«ЦАХАЛ продолжит действовать с решимостью, чтобы восстановить спокойную жизнь жителей государства Израиль. ХАМАС - террористическая организация и несет ответственность за любые террористические действия, совершенные на территории сектора Газа», - подчеркивается в заявлении Армии обороны Израиля.
Как сообщает The Times of Israel, в результате обстрела пострадали четыре человека.
Обстрелы последовали через несколько часов после того, как были обнаружены тела трех похищенных израильских подростков. Ученики еврейской религиозной школы пропали 12 июня неподалеку от города Хеврон. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за пропажу детей на группировку ХАМАС. Для их поисков израильская армия развернула масштабную поисковую операцию с участием тысячи военных, сотрудников полиции и спецслужб.
Обмен авиаударами между Палестиной и Израилем продолжается с первого дня начала операции. Так, накануне Палестина выпустила 18 ракет в сторону юга Израиля. Однако сегодняшние бомбардировки стали самыми крупными.

Лента.ру

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